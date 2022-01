Kaiserslautern verleiht Kleinsorge

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern verleiht seinen Mittelfeldspieler Marius Kleinsorge bis zum Ende der laufenden Saison an den Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Kleinsorge absolvierte für den FCK bislang 17 Spiele und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

„Ich habe mit Marius in Meppen sehr erfolgreich zusammengearbeitet, in der Aufstiegssaison war er einer der treibenden Offensivkräfte. Er ist ein Spieler, der sich immer voll reinhaut und der sicherlich beweisen will, dass er zuletzt in Kaiserslautern zu Unrecht wenig Einsatzzeit erhalten hat“, sagte RWE-Chef-Trainer Christian Neidhart. red