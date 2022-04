Kaiserslautern festigt zweiten Platz mit deutlichem Heimsieg - SV Waldhof unter Zugzwang

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat dank Dreifach-Torschütze Terrence Boyd einen deutlichen Heimsieg gelandet und den MSV Duisburg mit 5:1 (1:0) besiegt. Vor 28 105 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Boyd (37. Minute) am 32. Spieltag der 3. Fußball-Liga den Führungstreffer für die Pfälzer. Nach Wiederbeginn spielte Kaiserslautern dann herausragend. Zwei Mal Boyd (47. und 73.), Marlon Ritter (59.) und Alexander Winkler (70.) trafen zum 5:0, ehe Kolja Pusch in der 87. Minute noch der Ehrentreffer für Duisburg gelang. Kaiserslautern bleibt mit nun 57 Punkten weiter Zweiter der Tabelle, Duisburg steht mit 32 Zählern auf Platz 15.

Der SV Waldhof Mannheim tritt am Sonntag (13 Uhr) beim FSV Zwickau an. Nach den Samstagsspielen in der 3. Liga belegt der SVW Rang sieben mit 48 Punkten. Allerdings haben die Mannheimer auch zwei Spiele weniger absolviert als Konkurrent Kaiserslautern.