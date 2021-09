FCK arbeitet sich aus dem Keller

Kaiserslautern. „Der FCK ist wieder da!“ Mit lautstarken Gesängen wurden die Profis des 1. FC Kaiserslautern nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück von den Fans in der Westkurve gefeiert. Die Pfälzer kommen in der 3. Fußball-Liga immer besser in Schwung und arbeiten sich langsam, aber sicher aus dem Tabellenkeller heraus. Zwei Siege nacheinander waren den Roten Teufeln letztmals im Dezember 2019 gelungen.

„Das frühe Tor hat uns extrem geholfen. Danach hat man gemerkt, wie die Jungs beflügelter werden und die letzten Wochen, in denen wir etwas auf den Weg gebracht haben, mitgenommen haben“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen. Vor 14 656 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion lag sein Team schon zur Pause durch die Treffer von René Klingenburg (7.) und Philipp Hercher (25.) mit 2:0 in Führung. dpa