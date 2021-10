Entwarnung bei FCK-Ass Felix Götze

Kaiserslautern. Felix Götze, Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern, hat im Spiel beim MSV Duisburg (1:1) eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit.

Eine Fraktur oder eine Folgeverletzung am auskurierten Haarriss am Schädel aus der Partie bei Viktoria Berlin Mitte August konnte bei Untersuchungen ausgeschlossen werden.

Der 23 Jahre alte Bruder von 2014-Weltmeister Mario Götze war am Montagabend in der 86. Minute mit MSV-Spieler Rolf Feltscher unglücklich zusammengeprallt und musste nach langer Behandlung auf einer Trage vom Platz im Duisburger Stadion getragen werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, dieses sollte Götze nach FCK-Angaben im Laufe des Dienstags wieder verlassen.

„Die Verletzung war im ersten Moment für alle ein Schock und wir sind daher sehr froh, dass es Felix bereits wieder besser geht. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und werden ihm natürlich alle benötigte Zeit geben“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. dpa

