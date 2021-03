  Drittligist 1. FC Kaiserslautern stellt Sportdirektor Notzon frei

Kaiserslautern. Mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga hat sich der 1. FC Kaiserslautern mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Boris Notzon getrennt. Die Pfälzer stellten den 41-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, am Mittwoch frei. Notzon arbeitete seit 2014 zunächst als Leiter Scouting und Spielanalyse für die Roten Teufel und hatte im August 2017 den Posten des Sportdirektors übernommen.

"Boris Notzon hat sich in den vergangenen sieben Jahren voll und ganz in den Dienst des 1. FC Kaiserslautern gestellt und sich stark mit unserem Club identifiziert", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen. "Nach der Umstrukturierung in der Geschäftsführung hat sich der FCK im Bereich der sportlichen Leitung jedoch neu aufgestellt, so dass die Position des Sportdirektors in der aktuellen Konstellation in der 3. Liga nicht mehr darstellbar ist. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, der uns nicht einfach gefallen ist."