Drittligist 1. FC Kaiserslautern bejubelt Klassenerhalt

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga. Nach dem 2:2 des FC Bayern München II gegen den TSV 1860 München haben die Pfälzer den Klassenverbleib schon vor dem Saisonfinale am Pfingstwochenende sicher. Den entscheidenden Punkt hatten die Roten Teufel am Samstag beim 3:3 gegen Viktoria Köln geholt. Mit 42 Zählern belegt der viermalige deutsche Meister nach 37 Spieltagen den 15. Tabellenplatz und kann bei einem Polster von vier Punkten nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

