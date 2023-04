Dritte Saison-Heimpleite: 1. FC Kaiserslautern unterliegt Rostock

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seine dritte Saison-Heimniederlage kassiert. Gegen Abstiegskandidat FC Hansa Rostock verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Samstag mit 0:1 (0:1). Vor 42 795 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Kai Pröger in der 42. Minute den Siegtreffer für die Gäste von der Ostsee, die dank des Erfolges vorerst einen direkten Abstiegsplatz verließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaiserslautern hatte vor der Pause mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen. Doch Terrence Boyd (16.), Marlon Ritter (32.) und Hendrick Zuck (38.) brachten den Ball nicht im Hansa-Gehäuse unter. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste dann in Führung. FCK-Keeper Andreas Luthe konnte einen Schuss von Nils Fröling nicht festhalten, Pröger traf im zweiten Versuch.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte der FCK zweimal. Philipp Klement und Philipp Hercher kamen für Ben Zolinski und Daniel Hanslik. Die Pfälzer übernahmen nun vollends die Spielkontrolle, doch Hansa verteidigte tief in der eigenen Hälfte mit Leidenschaft den Vorsprung. Rostocks Torwart Markus Kolke parierte zudem einen Schuss von Klement (52.) und einen Kopfball von Boyd (80.) glänzend und sicherte so den Auswärtssieg.