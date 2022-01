Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf seinen Mannschaftskapitän Jean Zimmer verzichten. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstagabend mitteilte, wird der 28-jährige Mittelfeldspieler zur Abklärung und Therapie einer gutartigen Darmerkrankung in den kommenden Tagen stationär im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern behandelt und steht deshalb in nächster Zeit nicht zur Verfügung.

