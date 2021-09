Bis zu 25.000 Zuschauer beim 1. FC Kaiserslautern erlaubt

Kaiserslautern. Durch die in Rheinland-Pfalz in Kraft getretene 26. Corona-Bekämpfungsverordnung darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine Heimspiele künftig vor bis zu 25 000 Zuschauern austragen. Zudem gibt es weitere zahlreiche Lockerungen für die Fans beim Besuch des Fritz-Walter-Stadions. Das gab der FCK am Mittwoch bekannt. Die Regelungen gelten ab dem nächsten Heimspiel am 25. September gegen den VfL Osnabrück. Bisher waren bis zu 20 000 Besucher zugelassen.

Zur Westtribüne, Südtribüne, dem Unterrang der Nordtribüne und der Osttribüne einschließlich des Gästefanbereichs, für den künftig bis zu 2 500 Tickets verkauft werden können, erhalten nur geimpfte oder genese Fans Zutritt. Für diese Personen entfalle zudem nach dem Passieren der Drehkreuze die Maskenpflicht sowie die Abstandsregelung für den Umlauf, in den Fanhallen und auf den Tribünen.

Personen, die weder geimpft noch genesen sind, aber einen offiziellen negativen Testnachweis vorzeigen können, können ausschließlich Tickets für den Oberrang der Nordtribüne erwerben. Je nach Warnstufe liege die Ticketkapazität zwischen 1000 und 200 Personen. Wie der FCK informierte, können die Anhänger nun auch ihre Dauerkarten nutzen. Auch Alkohol darf im Stadion wieder ausgeschenkt werden.