Kaiserslautern. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss eine Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit das unsportliche Verhalten seiner Anhänger während des Spiels beim SV Sandhausen. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, hatten Kaiserslauterer Zuschauer in dem Zweitligaspiel am 4. September acht Getränkebecher auf das Spielfeld geworfen. Der Verein habe dem Urteil zugestimmt.

