Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern verleiht seinen Mittelfeldspieler Marius Kleinsorge bis zum Ende der laufenden Saison an den Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Das gab der Fußball-Drittligist am Montag bekannt. Kleinsorge absolvierte für den FCK bislang 17 Drittligaspiele und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag in Kaiserslautern läuft noch bis 30. Juni 2023.

