1. FC Kaiserslautern: Verhandlungen über Stadionpacht bei Abstieg

Kaiserslautern. Sollte der 1. FC Kaiserslautern in die Regionalliga absteigen, soll die Stadionpacht für das Fritz-Walter-Stadion von derzeit 625 000 Euro auf 400 000 Euro sinken. Diesen Betrag hat der Club einem Bericht der Tageszeitung "Rheinpfalz" (Freitag) zufolge bei der städtischen Stadiongesellschaft beantragt. Drei Spieltage vor Saisonende liegt der FCK nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga.

Bei einem Schnitt von mehr als 18 000 Zuschauern in der Regionalliga sollen zusätzlich 100 000 Euro fließen. Dies hat die Stadt Kaiserslautern auf Anfrage der Zeitung bestätigt. Im Abstiegsfall soll über den Antrag auf Pachtreduzierung am 07. Juni im Stadtrat diskutiert werden.

Was der Antrag bezüglich Wartungs- und Instandhaltungskosten für die teure WM-Arena beinhaltet, ist noch unklar. Diese betragen ebenfalls mehrere hunderttausend Euro. Wie die "Rheinpfalz" weiter berichtet, biete der FCK der Stadt im Abstiegsfall weitere Räume im Stadion zur Vermarktung an. Zudem würde der viermalige deutsche Meister die Geschäftsstelle verkleinern. Büros könnten dann in das vereinseigene Nachwuchsleistungszentrum verlegt werden.