1. FC Kaiserslautern hofft gegen Hannover auf gelungenes Zweitliga-Comeback

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hofft nach vier Jahren in der Drittklassigkeit auf ein gelungenes Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Saison-Eröffnungsspiel gegen Hannover 96 streben die Pfälzer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) mindestens einen Punkt an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 40 000 Fans werden zum ersten Zweitliga-Heimspiel der Roten Teufel seit dem 6. Mai 2018 erwartet. FCK-Trainer Dirk Schuster muss definitiv auf Angelos Stavridis verzichten. Der Einsatz von Philipp Hercher, Hikmet Ciftci und René Klingenburg ist fraglich.