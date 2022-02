1. FC Kaiserslautern feiert vierten Sieg in Serie

Zwickau. Der 1. FC Kaiserslautern hat mit dem vierten Sieg in Serie seine Aufstiegsambitionen in der 3. Fußball-Liga eindrucksvoll untermauert. Die Pfälzer gewannen am Samstag beim FSV Zwickau mit 2:0 (1:0) und behaupteten mit 45 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Vor 1000 Zuschauern brachte Terrence Boyd die Roten Teufel in der 38. Minute in Führung, Muhammed Kiprit (58.) erzielte per Foulelfmeter den Treffer zum Endstand. Am kommenden Samstag empfängt der viermalige deutsche Meister, der die Partie trotz einiger Ausfälle dominierte und zum 15. Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb, den Tabellenführer 1. FC Magdeburg zum Topspiel im Fritz-Walter-Stadion.

