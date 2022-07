Zwischen Vereinsfusion und Abstiegsangst

Lampertheim. Das war knapp: Die SG Olympia/VfB Lampertheim schaffte in der Fußball-Kreisliga B erst im letzten Moment den Ligaverbleib.

Punkte und Platzierung: 38 Pkt., Platz 13. Beste Torschützen: ... Punkte und Platzierung: 38 Pkt., Platz 13. Beste Torschützen: Kevin Rathgeber (25 Tore), Emre Gülmez (11), Justin Ekkerink (10), Karsten Krämer (7). Höchsten Siege: 5:2 gegen den FV Hofheim (15.09.2022), 6:3 zu Hause gegen die Spielvereinigung Fürth II (16.04.2022). Höchste Niederlage: 0:7 beim FSV BW Rimbach (13.03.2022). hias

„Ich weiß nicht, wo wir stehen“, sagte SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres vor der Saison 2021/22 und lag damit gar nicht so verkehrt. Zum einen wusste er um das Potenzial der Mannschaft, die in der Lage war, es mit jedem Gegner aufzunehmen. Zum anderen schwante ihm auch nichts Gutes, wenn er sich mögliche Ausfälle vor Augen hielt. In jedem Fall waren die Lampertheimer nach dem ersten Saisonspieltag nicht schlauer. Das lag aber daran, dass für diese Begegnung vorgesehene Schiedsrichter nicht erschien. Mehrmals versuchten ihn die SG-Verantwortlichen per Telefon zu erreichen, doch dieses blieb stumm.

So startete die SG Lampertheim erst am 22. August in die neue Saison. Dank der Treffer von Emre Gülmez (3) und Kevin Rathgeber gab es einen 5:3-Erfolg bei Türkspor Wald-Michelbach. Gerne hätte die SG Olympia/VfB an der Lampertheimer Kerwe am zweiten Septembersonntag die beiden Auswärtserfolge bei der Tvgg Lorsch II und dem SV Affolterbach wertvoll gemacht. Die Zeichen im Heimspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach standen nach einer 2:0-Pausenführung auch auf Erfolg, doch als die Begegnung beendet war, hieß es 4:2 für den Gast aus dem Odenwald. „Unsere Jungs wussten nach der Pause nicht mehr wie Fußball geht“, verstand Olympia-Urgestein Rudi Bräunig die Welt nicht mehr.

Wochen der Ernüchterung

Zwar gewannen die Lampertheimer noch am 15. September mit 5:2 gegen den FV Hofheim, doch danach folgten Wochen der Ernüchterung, die das Abrutschen auf die hinteren Tabellenregionen mit sich brachten. Und als am 31. Oktober die Auswärtsbegegnung beim SV Kirschhausen anstand, musste sich Patrick Andres gar selbst zwischen die Pfosten stellen und mit ansehen, wie die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil das halbe Dutzend vollmachte.

Nun hatte der Abstiegskampf die Spielgemeinschaft mit voller Wucht erreicht. Da war der 3:2-Auswärtserfolg am letzten Novembersonntag beim FV Hofheim immerhin noch ein kleiner Lichtblick. Als die Spielgemeinschaft am 6. März mit dem 2:2 bei der FSG Riedrode II ins neue Fußballjahr 2022 startete, war schon längst klar, dass aus der Fusion zwischen diesen beiden Lampertheimer Fußballvereinen nichts werden wird und auch die Auflösung der Spielgemeinschaft zum 30. Juni 2022 war längst beschlossene Sache.

Und nun schien auch der Ligaverbleib fraglich: Denn zur (erwarteten) 0:7-Niederlage beim späteren Meister FSV Rimbach gesellte sich auch eine 2:3-Heimniederlage gegen Mitkonkurrent SV Kirschhausen. Der 5:4-Erfolg bei der SG Odin Wald-Michelbach II war da ein notwendiger Lichtblick, ehe es am 12. Juni dank des Treffers von Ferhan Güllu zum erlösenden 1:0-Sieg beim FSV Zotzenbach und damit zum Klassenverbleib kam. Der FC Olympia Lampertheim spielt in der kommenden Saison (weiterhin) in der Kreisliga B, der VfB wagt in der Kreisliga C Bergstraße einen Neuanfang. hias