Zwiespältige Punkteteilung

Bürstadt. Das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt mischt in der Verbandsliga Süd weiter im Aufstiegsrennen mit. Mit dem 5:5-Heimremis gegen den Tabellenfünften TV Eschersheim hielten sich die Südhessinnen einen direkten Konkurrenten vom Leib. Glücklich über das Unentschieden klang Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger allerdings nicht. „Leider ist uns das Pech treugeblieben. Laura Wunder musste krankheitsbedingt absagen“, erklärte er. Vanessa Heiser konnte zwar für Wunder einspringen. Im Auftaktdoppel mit Maya Schäfer und im ersten Einzel, in dem sie schon 2:0 nach Sätzen geführt hatte, musste sich Heiser aber jeweils im fünften Satz geschlagen geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die TVB-Damen hielt zunächst das Spitzendoppel Laura Rosenberger/Fabienne Zorn mit einem Drei-Satz-Sieg dagegen. In der Einzelphase glänzte Spitzenspielerin Rosenberger mit zwei Erfolgen. Außerdem stellten Schäfer mit einem Fünf-Satz-Erfolg im ersten Durchgang und Zorn mit einem 3:0 im zweiten Durchlauf das Remis frühzeitig sicher. Ihre 5:3-Führung konnten die Bürstädterinnen allerdings nicht in einen Sieg verwandeln. Schäfer und Heiser gingen leer aus. „Am Ende war es wohl eine gerechte Punkteteilung. Dann müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, urteilte Frank Rosenberger. Hinter dem nicht aufstiegsberechtigten Tabellenführer TTC Langen V (30:4 Punkte) halten sich die TVB-Damen mit 24:12 Punkten auf Rang zwei. Am Samstag (18 Uhr) sind Laura Rosenberger und Co. zu Gast beim Achten TTC Eintracht Pfungstadt. „Von der Tabellenkonstellation her sind wir der Favorit. Bei Pfungstadt kommt aber es immer darauf, wie sie antreten“, warnt Rosenberger.

Die zweite TVB-Damenmannschaft fing sich im Kellerduell in der Bezirksoberliga 1 eine 1:6-Niederlage beim BSC Einhausen. Maya Schäfer holte den einzigen Sieg. cpa