Zweimal Latte, keine Tore

Lampertheim. 120 Zuschauer haben am Sonntag beim Kreisoberliga-Derby zwischen dem TV Lampertheim und dem FC Alemannia Groß-Rohrheim beim 0:0 im Lampertheimer Sportzentrum Ost zwar keine Tore geboten bekommen, langweilig war das Duell aber nicht. „Wir hatten zum Teil vielleicht mehr vom Spiel und auch unsere Chancen, allerdings hatten wir auch Glück, dass der Ball zweimal nur an die Unterkante der Latte unseres Tores geht“, empfand TVL-Trainer Christian Schmitt das Remis am Ende als gerechtes Resultat, obwohl sich der Coach nicht ganz schlüssig war, ob man nun einen Punkt gewonnen oder zwei verloren hatte. „Das wird sich wohl erst noch zeigen“, gefiel Schmitt, dass hinten die Null stand. „Wenn man sich das gesamte Spiel betrachtet, geht dieses Unentschieden in Ordnung“, konnte sich FCA-Trainer Georg Eckardt sogar noch etwas besser mit dem 0:0 anfreunden.

Einige Ausfälle

Während Schmitt außer dem aus privaten Gründen verhinderten Robert Meier auch noch die kurzfristigen Ausfälle von Maximilian Busch und Noah Keller verkraften musste, traten die Gäste nicht nur ohne Torjäger Marcel Eckhardt an, für den ein Einsatz am Sonntag noch zu früh kam, der der Partie aber als Zuschauer beiwohnte, sondern auch ohne Kapitän Adis Dolicanin. „Adis feiert Verlobung, da konnte er nicht mit dabei sein“, berichtete Eckhardt. „Phillip Menges hat Robert Meier im Abwehrzentrum vertreten und das richtig gut gemacht“, hatte TVL-Trainer Schmitt indessen ein Sonderlob parat.

Der Groß-Rohrheimer Fezan Malik (l.) und Lampertheims Mirco Wegerle liefern sich einen packenden Kampf um den Ball. © Berno Nix

Die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Sportzentrum Ost war kaum vier Minuten alt, da war FCA-Torwart Konstantin Larkowitsch gegen den durchgebrochenen Manuel Betzga zur Stelle (4.). Auf der anderen Seite kam TVL-Schlussmann Eric Kamprath dem ansonsten frei stehenden Fabian Bär (7.) in die Quere und verhinderte eine Großchance für die in Blau und Weiß gekleideten Gäste.

In der 11. Minute raufte sich bei den Turnern dann so manch einer die Haare, als Tim Gärtner nach einer Ecke seinen Kopfball aus aussichtsreicher Position über das FCA-Tor setzte. Auch TVL-Torgarant Mirco Wegerle kam nicht zum Zug, als ihm Konstantin Larkowitsch gerade noch den Ball stibitzte (21.). Der Alemannia-Keeper war es auch, der mit einer Hand einen Freistoß von Marc Christopher Schader noch über das FCA-Tor bugsierte (27.).

Die Querlatte sollte nur wenig später auf der anderen Seite eine bedeutende Rolle spielen, als man bei der Alemannia eigentlich den Torschrei schon auf den Lippen hatte, doch der Schuss von Farhan Mailk klatschte an die Unterkante der Latte, der Ball landete vor der Torlinie (28.). Da hatte TVL-Torwart Eric Kamprath buchstäblich das Glück des Tüchtigen, der in der 41. Minute beim Kopfball von Hashem Alsharou aber auch sein Können zeigte.

Torhüter überzeugen

Das Gefühl, den Torschrei bereits auf den Lippen zu haben, erlebten zu Beginn der zweiten Halbzeit dann auch die Hausherren, als Tim Gärtner nach schöner Vorarbeit von Timo Rodovsky aus kurzer Distanz abzog, aber Larkowitsch den sicher scheinenden Einschlag im FCA-Tor mit einem tollen Reflex verhinderte (49.). „Auch der TV Lampertheim hatte gute Chancen“, wusste Gästecoach Eckhardt, dass er sich hier bei seinem Keeper bedanken konnte.

Nur wenig später ging das Haareraufen dann wieder auf FCA-Seite über, als erneut Malik Farhan Maß nahm und sein Schuss wiederum an die Unterkante der Latte knallte und vor dem Tor aufsprang. Den Nachschuss setzen die Gäste dann über das TVL-Tor (57.). In der 86. Minute bedachte Schiedsrichter Lars Tautz (SV Münster) die FCA-Bank mit einer Gelben Karte wegen Reklamierens. In der Schlussphase hätten die Turner fast noch das Siegtor erzielt, doch der eingewechselte Sebastian Steffan jagte den Ball am Tor vorbei (90.+1.). Der FCA hatte zum Schluss der Partie noch einen Freistoß an der Strafraumgrenze des TVL, der aber wirkungslos verpuffte (90.+5.).