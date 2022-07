Zwei gegensätzliche Gesichter

Bürstadt. Den 12. Juni dieses Jahres wird so schnell wohl niemand vergessen, der es mit der Bürstädter Eintracht hält. Das 3:3 im „Abstiegs-Endspiel“ beim FV Mümling-Grumbach kam wie ein Schnelldurchlauf der abgelaufenen Gruppenliga-Spielzeit daher. „Erst liegen wir hinten, dann kommen wir bärenstark zurück. Dann kassieren wir in letzter Minute den Ausgleich und müssen noch einmal zittern“, erinnert sich Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Dieses Spiel hat alle Höhen und Tiefen der Runde abgebildet. Es war eine sehr verrückte Saison – aber auch eine sehr, sehr anstrengende.“

Seine Bilanz falle deshalb „zweigeteilt“ aus, erklärt der Eintracht-Sportchef. „Zum einen sehe ich: Wir haben unser Ziel, die Klasse zu halten, trotz eines dünnen Kaders erreicht. Wir wussten, dass es ein schwieriges Jahr würde“, denkt Haßlöcher an die Vorbereitung zurück. Die war unter anderem davon geprägt, dass drei vermeintliche Zugänge kurzfristig wieder absprangen. „Zum anderen muss man aber auch sagen: Bis auf die letzten fünf Spiele war das keine gute Saison von uns“, räumt Haßlöcher ein: „Hätten wir die ganze Runde so gespielt wie am Ende, wären wir gar nicht in die Bredouille geraten.“

Auch Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund ließ im Verlauf der abgelaufenen Saison in der Fußball-Gruppenliga viele Nerven. Die Bürstädter schafften gerade so den Klassenerhalt. © Berno Nix/Julian Lösch

Die Liste an Werten, die es an der Wasserwerkstraße zu verbessern gilt, ist lang. Die Trainingsbeteiligung bewegte sich häufig im einstelligen Bereich. 96 Gegentore und acht Auswärtspunkte werden höchstens durch den Fakt relativiert, dass jeweils drei Teams genauso schlecht oder noch schlechter abschnitten. In der Fairnesstabelle (fünf Rote, neun Gelb-Rote und 95 Gelbe Karten) wurden die Grün-Weißen sogar Letzter.

Oft maue Trainingsbeteiligung

Dazu kam: Die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund trainierte über weite Strecken der Runde nicht nur wie ein Absteiger – sie spielte auch wie einer. Fast schon zu oft ließen die Bürstädter Punkte liegen, wenn es darum ging, im Abstiegskampf einen Satz nach vorn zu machen. Beim 2:4 in Nauheim im November half der Eintracht auch eine mehr als einstündige Überzahl nicht. Das Rückmatch im April ging ebenfalls verloren (1:3).

Selbst im furiosen Endspurt mit acht Punkten aus fünf Partien fing sich die Sigmund-Elf ein spätes 2:3 in Büttelborn. Die Saison-Tiefpunkte bilden die 1:8-Klatschen in Dieburg Mitte März und in Geinsheim Anfang Mai. Die blutleeren Auftritte an diesen zwei Spieltagen veranlassten den sonst so besonnenen Haßlöcher, das Team öffentlich anzugehen („Das war nicht gruppenligatauglich und fernab von allem, was man als Verein akzeptieren kann“; „Für den einen oder anderen ist die Gruppenliga vielleicht auch zu hoch“).

„Ich stehe zu dem, was ich nach diesen zwei Spielen gesagt habe. Irgendwann merkst du: Du spielst eine Absteigersaison. Nach dem Geinsheim-Spiel war für mich die Messe gelesen“, sagt Haßlöcher heute: „Die Qualität war ja da. Dass wir diese nicht abgerufen haben, hat mich aufgeregt.“ Der 47-Jährige weiß jedoch auch: „Es spricht für die Mannschaft, dass sie noch einmal zurückgekommen ist. Jede andere Mannschaft hätte sich nach dem Geinsheim-Spiel wohl aufgegeben. Aber die zwei Gesichter, die wir gezeigt haben, waren schon extrem.“

Dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit dem TSV Lengfeld endete die „Absteigersaison“ der Eintracht letztlich doch mit dem Klassenerhalt. Dass die Bürstädter so weit kamen, lag allerdings nicht nur an den starken Leistungen gegen Bensheim (2:1), Langstadt/Babenhausen (7:0) und Riedrode (3:3). Die Lengfelder traten am 1. Mai nicht zum direkten Duell im Ried an, die drei Punkte gingen somit kampflos an die Sigmund-Elf. Zudem reduzierte sich die Zahl der Gruppenliga-Absteiger von fünf auf vier, weil nur ein Team aus der Verbandsliga Süd in die Gruppenliga Darmstadt abstieg. „Mit dem Ergebnis müssen wir zufrieden sein. Das Wie sollte uns aber zu denken geben“, resümiert Haßlöcher, der angesichts von 15 Zugängen für die neue Runde von einem „großen Umbruch“ spricht.