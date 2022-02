Zurück aus Quarantäne

Biblis. Für die A-Liga-Handballer der TG Biblis steht am Sonntag (18 Uhr) das letzte Heimspiel der Hinrunde auf dem Programm. Es ist das dritte Duell gegen eine der Spitzenmannschaft in Folge. Zu Gast ist die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden, die mit 17:7 Zählern einen Punkt vor dem Team von Trainer Sascha Schnöller auf Platz drei steht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will die TGB unbedingt den Schalter wieder umlegen und zwei Zähler einfahren.

Coach Schnöller weiß allerdingsum die Schwere der Aufgabe. Die Gäste konnten in Büttelborn einen Punkt mitnehmen und haben beim Tabellenzweiten TV Trebur sogar gewonnen. „Das ist Warnung genug“ so Schnöller, der den Gegner als stark einschätzt.

Doch primär will der TGB-Coach sich das Hauptaugenmerk auf sein eigenes Team richten. Nachdem bei den Biblisern Mitte der Woche alle Corona-Erkrankten aus der Quarantäne kamen, ist Schnöller gespannt, wie sein Team ins Spiel findet und die Zwangspause weggesteckt hat. „Unsere Abwehr muss wacher und agressiver sein als zuletzt und wir müssen wieder unser schnelles Spiel mehr forcieren“ lautet die Vorgabedes Trainers an sein Team. Neben dem langzeitverletzten Erik Waschitzka müssen die Gastgeber auch auf Michael Gansmann verzichten. fh

