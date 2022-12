Zupon geht schon voran

Bürstadt. Bei einem Weihnachtsmarkt auf dem Bürstädter Marktplatz packte Thomas Zupon am Wochenende gleich mal mit an. Die Bürstadt Redskins waren mit einem eigenen Stand vertreten – da wollte der neue Head Coach der American Footballer des TV Bürstadt nicht fehlen. „Ich bin keiner, der sich bei so etwas raushält. Man führt nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten“, sagt Zupon.

Auf dem Platz will der 55-Jährige, der die Redskins schon von 2012 bis 2015 als Cheftrainer betreute, spätestens mit dem Trainingsauftakt am 10. Januar vorangehen. Zwar leitet Zupon bereits seit Mitte November das Training beim Oberliga-Absteiger. Dieses findet bis zum 22. Dezember aber nur „auf freiwilliger Basis“ statt, wie der Coach erklärt. „Die alte Saison ging ziemlich lang – und Football ist ein Knochensport“, begründet Zupon.

Wirklich glücklich über die verlängerte Pause ist er nicht. Für gewöhnlich legen Football-Teams auch in den unteren Klassen spätestens im November mit der Vorbereitung los. „Ich kenne einen Großteil der Mannschaft noch nicht. Das muss sich schnell ändern – auch mit Blick darauf, wie wir Football spielen wollen und welches Spielermaterial uns zur Verfügung steht“, holt Zupon aus.

Noch vor dem ersten Training soll es eine größere Zusammenkunft des Teams geben. „In den unteren Ligen geht es nicht nur um Football. Du brauchst die Anlaufstelle nach dem Training“, glaubt Zupon. Der Saisonstart in der fünftklassigen Landesliga ist noch nicht terminiert. „Ich rechne mit Mitte oder Ende April. Jede Woche mehr hilft uns“, meint Zupon. Dass die Entwicklung des Bürstädter Herrenteams zuletzt stagnierte, ist dem Deutsch-Amerikaner nicht entgangen. Ihre zweite Oberliga-Saison schlossen die Redskins mit acht Niederlagen in acht Spielen ab. Auf die Relegationsteilnahme verzichteten die Südhessen. Die schwache Trainingsbeteiligung war ein Dauerthema. „Wir wollen das Wir-Gefühl hier wieder stärken“, stellt Zupon klar. Das Saisonziel benennt der A-Lizenz-Trainer so: „Es geht zunächst darum, den freien Fall aufzufangen.“

Vergleiche zur Situation im Sommer 2015, als die von Zupon geführten Redskins-Seniors mitten in der Saison aus der Oberliga zurückzogen und für zwei Jahre ohne Spielbetrieb blieben, hält der Head Coach für unpassend. „Auch damals ging es zwar nach einem erfolgreichen ersten Jahr den Bach unter, nachdem wir am Grünen Tisch aufgestiegen waren. Diesmal ist die Basis aber eine ganz andere. Es gibt eine Perspektive“, lobt Zupon die Vorstands-, Jugend- und Pressearbeit der TVB-Footballer.

45 Spieler hätten schon für die neue Runde zugesagt, berichtet Zupon. „Viel weniger dürfen es nicht sein“, warnt der Head Coach, der mit Daniel Thatcher (Offense Line Coach, Offense Coordinator) aktuell nur über einen fixen Assistenten verfügt. Zupon kümmert sich um die Special Teams. Er fungiert außerdem als Defense Coordinator – und als Identifikationsfigur.

„Zu Mannheimer Zeiten habe ich mit den Redskins in der ersten und zweiten Liga gespielt. An meinem Herzenswunsch, hier wieder etwas auf die Beine zu stellen, hat sich nichts geändert“, macht der Rückkehrer deutlich.

Nachdem er zu Beginn des Jahres bei den Gernsheim Gladiators ausschied, habe er auch mit einem Engagement in der European League of Football (ELF) geliebäugelt, räumt der Mannheimer ein: „Letztlich helfe ich aber lieber einem Verein vor meiner Haustür dabei, eigene Spieler auszubilden.“ (Bild: Berno Nix)