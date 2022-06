Ziel: Zurück in die C-Liga

Lampertheim. Nachdem sich Eintracht Bürstadt und der FC Fürth die Zugehörigkeit zur Fußball-Gruppenliga Darmstadt gesichert haben, fallen die für den Fußballkreis Bergstraße vorgesehenen Relegationsbegegnungen weitgehend weg.

Eine Ausnahme gibt es: Die Dreier-Relegation um den freien Platz in der Kreisliga C. An dieser nimmt nicht nur der bisherige C-Ligist SV Eintracht Zwingenberg teil, sondern mit dem TV Lampertheim II und der SG Reichenbach II auch die beiden Zweitplatzierten der D-Liga Staffeln I und II.

Somit empfängt der TV Lampertheim II am Donnerstag (Fronleichnam) um 17 Uhr im´Sportzentrum Ost den SV Eintracht Zwingenberg, hinter dem eine schwere Saison in der Kreisliga C liegt. Aber auch bei den Lampertheimern lief sportlich nicht alles nach Wunsch. Lange Zeit lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der zweiten Mannschaft der SSG Einhausen. Doch der 2:0-Auswärtssieg Einhausens am 22. Mai in Lampertheim entschied dieses sehr spannende Duell. „Diese Niederlage, so weh sie auch tat, haben wir inzwischen abgehakt“, berichtet TVL-Pressesprecher Frank Willhardt. Jetzt gelte es, mit großer Motivation, in die Kreisliga C zurückzukehren.

„Vor ein paar Jahren hat unsere zweite Mannschaft noch in der Kreisliga B gespielt. Verständlich, dass unsere Spieler bis in die Haarspitzen motiviert sind“, berichtet Willhardt davon, dass Trainer Mirko Geschwind mit einer gutvorbereiteten Mannschaft in die Begegnung gehen wird. In Abhängigkeit des Ausgangs der Begegnung entscheidet sich auch, welches Spiel am Sonntag ausgetragen wird. hias