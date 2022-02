Zäsur soll im Sommer folgen

Riedrode. Eine Woche vor fast allen anderen Fußballteams aus dem Ried steigt die FSG Riedrode in die Restrunde ein. Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert die Elf von Duro Bozanovic und Andreas Keinz bei Gruppenliga-Schlusslicht FV Mümling-Grumbach. Das Spiel war Anfang Dezember wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt worden. Für die erste der 15 verbliebenen Ligapartien der FSG sind zwar sieben Grad und Sonne gemeldet. Dennoch erwartet der Tabellensiebte (33 Punkte) bei den Odenwäldern (acht Punkte) keine Idealbedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Beim Tabellenletzten ist es immer gefährlich, gerade nach so einer langen Pause. Einen Platznachteil werden wir so oder so haben. Wir müssen hochkonzentriert sein“, stellt sich Bozanovic auf ein „schwieriges Spiel“ ein. Nach der Wintervorbereitung, die am 25. Januar losging, dürften sich die Blau-Schwarzen-Gelben allerdings bestens mit widrigen Umständen auskennen. Sechs Corona-Fälle in den ersten zwei Wochen, zwei abgesagte Testspiele: Das Infektionsgeschehen machte vor der FSG und ihren Gegnern nicht Halt. „Dazu kamen muskuläre Geschichten und Erkältungen, die unabhängig von Corona vorkommen“, ergänzt Keinz.

Was die Pandemie betrifft, spricht Bozanovic von „Verkettungen im Alltag“, die „nicht zu unterbrechen“ seien: „Es war schwierig, die Spieler auf ein gewisses Level zu heben, geschweige denn taktisch neue Dinge einzuüben.“ Zehn bis zwölf Mann seien im Schnitt im Training gewesen, berichtet Riedrodes Trainerduo. „Wir haben deshalb nicht stur darauf gepocht, die Einheiten durchzuziehen, sondern haben mit den Spielern hinsichtlich der Belastungssteuerung gesprochen“, betont Bozanovic. Und merkt an: „Wir haben das Beste aus den Möglichkeiten gemacht. Die Jungs, die da waren, haben super mitgezogen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Niederlage im Pokal-Achtelfinale

Einen großen Nachteil sieht das FSG-Trainergespann nicht. „Den anderen Mannschaften ging es ja genauso“, meint Keinz. Gegen Mümling-Grumbach fehlen Gianluca Lucchese, Damian Pritchett (beide Arbeit) und Maxi von Dungen (Urlaub). André Moos ist angeschlagen, Jan-Marvin Dell und Mario Basyouni haben Trainingsrückstand.

In den letzten drei Vorbereitungswochen ging es entspannter zu. „Was Corona anging, gab es zuletzt nichts, was uns direkt betroffen hat“, erklärt Bozanovic. Die Tests gegen Kreisoberligist TV Lampertheim (4:2), Landesligist SV Gimbsheim (1:4) und den Mannheimer Kreisligisten Spvgg Ilvesheim (4:1) fanden regulär statt. Am Dienstag verlor die FSG das Kreispokal-Achtelfinale bei Liga-Konkurrent FC 07 Bensheim mit 2:3. Dass der Finalist des Jahres 2020 nur allzu gerne weitergekommen wäre, kam für Bozanovic an zweiter Stelle: „Läuferisch und kämpferisch war das ein Top-Spiel. Es war ein sehr offenes Spiel, wir hätten auch 2:1 führen können. Leider haben wir für ein paar Minuten den Faden verloren. Die zwei Tore nach der Pause waren große Geschenke von uns.“

Das Ziel, weniger Gegentreffer zu kassieren, konnte die FSG in den ersten Partien des Jahres somit noch nicht umsetzen. „Mit fünf, sechs Offensivspielern und sehr hoch besetzten Flügeln passiert es eben, dass du dir Gegentore fängst. Das ist unsere Spielweise“, relativiert Bozanovic: „Natürlich wünscht man sich als Trainer aber, auch mal zu null zu spielen.“ Die 35 Gegentreffer aus den ersten 18 Ligaspielen macht Keinz als das „einzige Manko“ aus: „Wir können nicht jedes Mal drei oder vier Tore schießen, um Spiele zu gewinnen.“ Die Zwischenbilanz fällt ansonsten positiv aus. „Gegen den 1. FCA Darmstadt und den VfR Groß-Gerau haben wir hoch zurückgelegen, aber wir konnten wirklich mit jedem Gegner mithalten“, macht Keinz deutlich. Mit Siegen bei der SG Langstadt/Babenhausen (2:1) und dem 1:0-Erfolg in Bensheim Anfang Oktober – das einzige Zu-Null-Spiel – unterstrichen die Riedroder ihren Anspruch, in der erweiterten Spitzengruppe mitmischen zu wollen. „Wir wollen uns weiter in der Gruppenliga etablieren und eine gute Rückrunde spielen. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird“, sagt Keinz, der nach dieser Saison sein Engagement als FSG-Coach beenden wird (wir haben berichtet).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Über höhere Ziele denken sie am Riedroder Waldsportplatz nicht nach. „Fehlheim, Langstadt/Babenhausen, Groß-Gerau, Arheilgen sind Vereine, die ganz anders bestückt sind“, weiß Bozanovic, der als alleiniger Cheftrainer weitermachen wird. Für die neue Runde ist unabhängig von der Personalie Keinz eine Zäsur geplant. „Unser Ziel ist eine große Umstrukturierung. Wir wollen eine komplette Verjüngung der Mannschaft vornehmen“, kündigt Bozanovic an.