Worms überrascht

Worms. Was für ein Saisonauftakt für den VfR Wormatia Worms. Der Aufsteiger kam bei seiner Rückkehr in die Fußball-Regionalliga am Sonntagnachmittag gleich zu einem 1:0 (1:0)-Heimsieg über den großen Favoriten Kickers Offenbach. Daniel Kaspar avancierte mit seinem Treffer in der 18. Spielminute zum Matchwinner der Rheinhessen, die sich vor der Kulisse von 3756 Zuschauern den Dreier voll verdienten.

„Wir haben immer an einen Sieg geglaubt, aber wir wussten, was da auf uns zukommt. Letztlich war es surreal, wie wir das Spiel am Ende gewonnen haben, denn wir haben kaum eine Torchance zugelassen und alles wegverteidigt“, sagte der Wormser Coach Maximilian Mehring nach dem Erfolg.

Die Kickers hatten über die 90 Minuten mehr Ballbesitz, doch die Wormatia stand in der Defensive sehr kompakt. Und mit der ersten guten Offensivaktion gingen die Wormser in Führung. Aus spitzem Winkel erzielte Daniel Kaspar das 1:0 (18.). Die Kickers suchten die schnelle Antwort. Ein Schuss von Dejan Bozic wurde abgeblockt (23.). Mehr ließ die Wormser Abwehr im ersten Durchgang nicht zu. Die Kickers wirkten auch nach dem Seitenwechsel ratlos. Und wenn die Offenbacher zum Abschluss kamen, war Wormatia Torwart Ricco Cymer auf dem Posten. Die größte Offenbacher Ausgleichschance hatte Sebastian Zielenicki, dessen Kopfball knapp am Gehäuse vorbeiging (81.). bol