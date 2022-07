Wormatia darf jubeln

Worms. Zehn Tage ist die Saisonvorbereitung von Fußball-Regionalligist Wormatia Worms erst alt. Doch schon gab es für die Rheinhessen wieder was zu Feiern. Der Regionalliga-Aufsteiger gewann am Samstagabend den SAT-Cup des Stadtclubs ASV Nibelungen am Holzhof. „Ich bin sehr zufrieden, denn wir sind schon hier hergekommen, um dieses Blitzturnier zu gewinnen“, befand der neue Wormatia-Trainer Maximilian Mehring.

Die favorisierte Wormatia besiegte bei dem gut besuchten Vorbereitungsturnier zunächst den A-Klassenvertreter ASV Nibelungen Worms mit 2:1 und gewann dann auch anschließend nach 1x45 Minuten Spielzeit gegen den Oberligisten TSG Pfeddersheim mit 2:0. Aaron Asamoah (11., 31.) traf gegen den ASV, Daniel Kasper (1.) und Sandro Loechelt (44.) waren gegen Pfeddersheim erfolgreich. bol