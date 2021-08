„Wissen, was zu tun ist“

Bürstadt. Dass die Haßloch 8-Balls nicht der Maßstab für die Bürstadt Redskins sein werden, war eine beruhigende Erkenntnis aus der 3:41 (3:6/0:14/0:14/0:7)-Niederlage im Testspiel gegen die Pfälzer. „Unser Ziel ist es, ganz vorne in der Oberliga mitzuspielen“, sagte Haßlochs Head Coach Clemens Hans hinterher. Dem Aufsteiger aus dem Ried traut „Balu“ aber zu, in der Oberliga zu bestehen: „Wenn sie ihre Spielzüge konsequenter durchziehen, kommen sie in die Endzone. Dann ist der Klassenerhalt drin.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Redskins wollten eine Standortbestimmung – und sie haben sie bekommen. „An sich hat das nicht schlecht ausgeschaut. Wir haben den Ball vorne gut bewegt, obwohl viele Spieler im Urlaub waren“, analysierte Bürstadts Offense Coordinator Chris Withers. Unter anderem fehlten Südhessen vier gestandene Running Backs. Bei zehn Spielern in ihrem 36-Mann-Kader handelte es sich um Neulinge. Neu besetzt war auch die Position des Quarterbacks: Christian „CJ“ Steffan ersetzte erstmals den beruflich eingespannten Georg Hübner. „Er hat die Erfahrung und hat es sehr gut gemacht“, fand Withers. Auch Defense Coordinator Mathias Lahm war zufrieden: „Mir ist lieber, so ein Spiel drei Wochen vor dem Saisonstart zu verlieren, als es zu gewinnen und sich darauf auszuruhen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen.“

Unterdessen hat Hessens American Football-Verband den Gruppentausch zwischen Bürstadt und Haßloch bestätigt. Die Redskins starten somit am Samstag, 4. September (16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Rhein-Main Rockets aus Offenbach in die 2021er Runde. cpa