„Wir zählen zu den Mitfavoriten“

Biblis. Wenige Tage vor dem Anpfiff der neuen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A befindet sich die Mannschaft des FV Biblis in der Schlussphase der Vorbereitung. Am Sonntag wird es ernst, beim Auswärtsspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach wird der neue Bibliser Spielertrainer Torsten Schnitzer seinen Einstand geben.

Vor dem Pandemie-Hintergrund ist Schnitzers Aufgabe nicht einfach. Zum einen tritt er das Erbe von Thomas Roth an, der die Gurkenstädter in den letzten Jahren fast in die Kreisoberliga geführt hat, zum anderen weiß nach dem langen Lockdown niemand so richtig, wo er steht. „Mein Einstand ist sicherlich schwierig, aber ich bin sehr zuversichtlich. Unsere Vorbereitung in den letzten fünf, sechs Wochen war gut. Auch wenn unser Kader nicht der größte ist, traue ich uns einiges zu. Die Mannschaft harmoniert, wir sind ein Team“, sagt Schnitzer.

Rückkehrer de Sousa Barba

Personell hat sich die Truppe aus Biblis etwas verändert. Während Markus Gölz den Klub von der Pfaffenaue verlassen hat und künftig für den VfR Bürstadt spielen wird, wechseln Lars Hillmann und Pascal Titze vom FC 07 Bensheim ins Ried, vom SSV Reichenbach kommt Dennis de Sousa Barba zurück.

Sollten die Spieler verletzungsfrei bleiben, ist den Biblisern in der kommenden Runde einiges zuzutrauen. Bei den Saisonzielen gibt sich Torsten Schnitzer kämpferisch: „Ich denke schon, das wir zu den Mitfavoriten zählen. Platz eins bis fünf muss für uns drin sein.“

In der Vorbereitung lief es meistens gut. Bis auf das zweite Freundschaftsspiel gegen die SG Modau, das der FVB mit 0:7 verlor, kassierte die Schnitzer-Elf keine Niederlage. Zuletzt gewannen die Bibliser das Pokalspiel gegen die TG Jahn Trösel und lösten nach einem 4:2-Heimsieg das Ticket für die zweite Runde.

„Ich kann mit unserer Leistung in der Vorbereitung eigentlich nur zufrieden sein. Die Jungs hängen sich rein und ziehen gut mit. Es war ohnehin auch so, dass sich alle in der Lockdown-Zeit fit gehalten haben. Dafür, dass wir erst seit Anfang Juni wieder als Mannschaft trainieren können, kann ich sehr zufrieden sein“, sagt Schnitzer. Die vergangene Saison haben die Bibliser indes längst abgehakt. Schon da spielte der FVB um die vorderen Tabellenränge mit.

„Wenn man bedenkt, dass wir mit einem Corona-Fall zwei Spiele im Rückstand waren, konnte man mit der Hinrunde mega zufrieden sein. Ich hoffe, wir können da in der neuen Runde anknüpfen. Mein Ziel ist, dass wir uns Stück für Stück weiter verbessern. Wenn uns das gelingt, werden wir eine gute Rolle spielen“, sagt Schnitzer.