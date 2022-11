„Wir wollen das Ding holen“

Bürstadt. Alexander Brinkmann blickte hochzufrieden auf die Ergebnisliste. „Für den ersten Matchtag und dafür, dass wir ein wenig umgestellt haben, ist es echt gut gelaufen“, sagte der Teamschütze des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt nach dem Saisonauftakt in der Recurve-Regionalliga West.

Timo Helmke hat mit dem PBC einen guten Saisonstart hingelegt. © Palmieri

Gleichauf mit dem SV Arolsen schloss der PBC den ersten Wettkampftag mit 9:5 Gesamtpunkten auf Platz vier ab. Der Rückstand auf die Erstplatzierten Sherwood BSC Herne II und Bogenschützen RSG Düren (beide 10:4 Punkte) ist nach dem Heimkampf in Bürstadt überschaubar. „Das ist ein super Ausgangspunkt für die nächsten drei Wettkampftage“, ordnete Brinkmann den Zwischenstand ein.

In der Halle am Bubenlachring griffen die PBC-Teamschützen mit viel Selbstvertrauen zum olympischen Bogen. „Wir sind mega eingestiegen“, meinte Brinkmann. Im ersten Match machte Bürstadt kurzen Prozess mit dem BBC Bocholt. Schon nach drei Durchgängen (Passen) lagen die Südhessen 6:0 vorn. Mit einem 6:2 gegen MASA BSC Mülheim-Heißen ging es für den PBC furios weiter. Vor der Pause folgte eine 3:7-Niederlage gegen Herne II.

Eine „60“ als Höhepunkt

Mit einem 6:0 gegen TuS Barop fing sich der PBC im vierten Match. Nach einem 3:7 gegen Düren sorgten die Bürstädter für den Höhepunkt des ersten Wettkampftags. Das Schlussmatch gegen Arolsen endete zwar 5:5. Doch in der letzten Passe schossen Timo Helmke, Heiko Rahn und Neuzugang Lukas Reißer die erste und bisher einzige „60“ der Meisterschaft. So nennen Bogenschützen einen perfekten Durchgang, bei dem sechs von sechs Pfeilen in der goldenen Mitte der Zielscheibe ankommen. Dieses Kunststück war dem PBC-Team schon in der vergangenen Saison zum Auftakt gelungen.

„Das Gesamtniveau bei unseren Schützen war sehr konstant“, freute sich Brinkmann, der Spaß an der Rückkehr in den Ligabetrieb hatte: „Die Halle ist rappelvoll, das ist immer ein kleines Highlight. So eine Stimmung gibt es nur in der Liga.“ Der 28-Jährige blickte selbstbewusst nach vorn. „Unser Ziel ist jetzt, das Ding nach Hause zu holen“, stellte Brinkmann klar. Mit dem „Ding“ meinte Brinkmann die Meisterschaft. Platz eins und zwei berechtigen zur Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Mit Neuzugang Lukas Reißer, der schon in Darmstadt Zweitliga-Erfahrung sammelte, und Hessenkader-Coach Rick Langkabel als neuem Trainer sei das PBC-Team „sehr gut aufgestellt“, betonte Brinkmann: „Wir wissen, dass wir es können.“ In der 2021er Runde lag der PBC als Aufsteiger nach zwei von vier Wettkämpfen auf Platz eins. Dann kam der pandemiebedingte Saisonabbruch. Der nächste Wettkampftag steigt am 3. Dezember in Dortmund. Am 7. Januar geht es nach Düren, am 4. Februar nach Kassel.