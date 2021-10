„Wir werden uns nicht hinten einigeln“

Riedrode. Gästemannschaften, die mit namhaften Trainern bei der FSG Riedrode antreten, scheinen in der Fußball-Gruppenliga zurzeit schwer in Mode zu sein. Vor zwei Wochen schaute der 1. FCA Darmstadt mit Ex-Profi Elton da Costa auf dem Waldsportplatz vorbei. Am Samstag (16 Uhr) kommt der SV 07 Nauheim mit Jonas Schuster in den Bürstädter Stadtteil. Der 33-Jährige ist hauptberuflich als pädagogischer Leiter im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 tätig – und war einst Co-Trainer von Bo Svensson, der mittlerweile als Chefcoach des Mainzer Bundesliga-Teams für Furore sorgt.

Riedrodes Torwart Chris Keilmann dürfte wieder dabei sein. © Nix

„Das war noch in der U16. Ich war sein erster Co-Trainer überhaupt“, denkt Schuster, der später auch bei der U19 der Rheinhessen als „Co“ arbeitete, gerne an die Saison 2015/16 zurück. FSG-Trainer Andreas Keinz freut sich schon auf die Begegnung mit Schuster, der seit 1. Juli bei Nauheim an der Seitenlinie steht. „Persönlich kennen wir uns noch nicht, aber ich werde probieren, das am Samstag nachzuholen“, kündigt er an. Die Nauheimer, die mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen auf Platz zwölf stehen, macht Keinz als „interessante Mannschaft“ aus: „Sie haben sich verjüngt, sind physisch stark und spielen taktisch sehr diszipliniert. Das sieht man auch an ihren letzten Ergebnissen.“

Gegen die Top-Teams VfR Fehlheim (1:2) und FCA Darmstadt (0:1) verkaufte sich Nauheim zuletzt teuer. Zwischendrin feierte die Schuster-Elf einen 4:3-Erfolg im Kreispokal bei Türk Gücü Rüsselsheim. Im August unterlag der SVN auch dem FC 07 Bensheim und dem SV 07 Geinsheim knapp mit 0:1. „Mit unseren Leistungen bin ich sehr zufrieden. Bis auf das 1:5 gegen Türk Gücü in der Liga, wo wir einen völlig schwarzen Tag erwischt haben, haben wir in fast allen Spielen um Punkte mitgespielt. Gerade gegen die Spitzenteams haben wir uns aber zu wenig belohnt“, hadert Schuster mit der bisherigen Ausbeute. Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic geben sich gewarnt. „Wir werden definitiv nichts geschenkt bekommen“, sagt Keinz voraus: „Das wird eine schwere Aufgabe. Der wollen wir uns aber auch stellen. Wir wollen wieder in die Erfolgsspur kommen und unser Schlachtfest am Samstagabend mit einem guten Gefühl feiern.“

Das spielfreie Wochenende nach dem 0:3 gegen den FCA kam den Riedrodern, die sich nach elf Partien gleichauf mit Bensheim (17 Punkte) auf Platz acht wiederfinden, recht. „Es war gut, einmal durchschnaufen zu können“, räumt Keinz mit Blick auf die Liste der angeschlagenen und verletzten FSG-Spieler ein. David Jafari, Damian Pritchett, Maximilian von Dungen, Amer Gara Hassan und Ilias Hamzi fallen sicher aus. Bei Tomislav Tadijan, der sich beim Aufwärmen vor dem Match gegen Arheilgen eine Muskelblessur zuzog, und bei Sinisa Pitlovic, der beim 1:0-Sieg in Bensheim vor drei Wochen einen Schlag auf den Fuß bekam, sieht es schlecht aus. Die zuletzt fehlenden Torhüter Chris Keilmann und Christian Knecht absolvierten das Lauftraining ohne Beschwerden. Am Freitag prüft Torwarttrainer Uwe Seibel das Duo auf seine Einsatzfähigkeit. Guter Dinge ist Keinz bei Nils Schwaier, der gegen den FCA passen musste.

Doch auch Nauheim muss improvisieren. Das 0:1 gegen Arheilgen kostete dem Schuster-Team viele Körner. „Arheilgen ist für mich bisher die beste Mannschaft der Liga. Wir hatten gefühlt 15 Prozent Ballbesitz, sind nur hinterhergerannt und an unsere Grenzen gegangen“, kündigt der SVN-Coach Veränderungen „auf fünf, sechs Positionen“ an. „Die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf, auch wenn wir eigentlich einen breiten Kader haben“, meint Schuster. Nach Ausreden sucht der 33-Jährige nicht. Im Gegenteil: „Wir werden uns nicht hinten einigeln, sondern wollen versuchen, offensiven Fußball zu spielen.“ Das verspricht ein interessantes Duell.