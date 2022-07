Bobstadt. Eine richtig schwierige Aufgabe muss der Gruppenliga-Vierer der TG Bobstadt am Sonntag lösen. Im Kampf um den Ligaverbleib benötigen die Bobstädter unbedingt einen Sieg beim Tabellenzweiten TAS Pfungstadt. Auch der Herrenvierer des TC Bürstadt hat Abstiegssorgen. Zum Saisonfinale müssen die Bürstädter beim TC Nauheim gewinnen, um die Kasse aus eigener Kraft zu halten. In der Bezirksliga stehen zum Saisonfinale ebenfalls Auswärtsfahrten an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfungst. – TG Bobstadt (So, 9 Uhr)

Aus Sicht des Bobstädter-Herrenvierers könnte das Saisonfinale kaum spannender sein. Seit der Verletzung von Spitzenspieler Lucas Hefter haben die Bobstädter alle ihre Partien verloren – meist hoch. Vor dem letzten Medenrundenspieltag muss das Quartett sogar um den Klassenerhalt zittern. Nur bei einem Auswärtssieg gegen TAS Pfungstadt, immerhin Zweiter in der Gruppenliga, wäre der Ligaverbleib sicher – sonst wäre man von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig. „Es wird sehr schwer für uns, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden alles versuchen, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Die, die auf dem Platz stehen, werden alles geben“, kündigt der verletzungsbedingt verhinderte Bobstädter Kapitän Lucas Hefter an.

Nauheim – TC Bürstadt (So, 9 Uhr)

Richtig eng wird es auch für den Bürstädter Herrenvierer am Sonntag. Zum Saisonfinale steht dem Quartett um Mannschaftsführer Krystof Benes eine Fahrt nach Nauheim bevor. Nur bei einem Sieg beim Tabellennachbarn könnten die Bürstädter auf den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga hoffen.

Pfungst. II – Lamperth. (So, 9 Uhr)

Mehr zum Thema Tennis Bürstadt ohne Urlauber chancenlos Mehr erfahren Tennis TC Biblis rundum glücklich Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tennis Wichtigste Partie der Saison Mehr erfahren

Deutlich entspannter kann es der Herren-Vierer des TC Lampertheim angehen. In der engen Bezirksoberliga-Gruppe haben sich die Spargelstädter durch den Derbysieg über Bürstadt den Ligaverbleib gesichert.

Bezirksliga

In der Bezirksliga können die Herrenteams entspannt ins Saisonfinale gehen. Der TC Hofheim empfängt Spitzenreiter TUS Griesheim III, für die Bibliser Teams stehen Auswärtsfahrten an. Während das Sechserteam beim TC Heppenheim II Rang drei verteidigen will, reist die zweite Garnitur zur TSG 46 Darmstadt. Für den Herrensechser der TG Bobstadt II steht gegen die MSG Gorxheimertal wohl das Bezirksliga-Abschiedsspiel an (ab 14 Uhr). rago