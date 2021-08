„Wir haben zueinander gefunden“

Lampertheim. Auf los geht´s los. Freunde der früheren Fernsehsendung von Kult-Moderator Joachim Fuchsberger werden bei der Spielgemeinschaft SG Olympia/VfB Lampertheim (Kreisliga B) auch in diesem Jahr enttäuscht. Denn bereits zum zweiten Mal zeigte die Tabelle bei der SG nach dem ersten offiziellen Spieltag keine ausgetragene Partie an, obwohl der Ried-Club in beiden Fällen nicht spielfrei hatte.

War es im vergangenen Jahr der schwere Zusammenprall zwischen Arton Kabashi und Almir Duric in der 33. Minute, der zum Spielabbruch der Begegnung zwischen Olympia/VfB und dem FSV Blau-Weiß Rimbach führte, so mussten die Lampertheimer nun abermals tatenlos zusehen, wie sich die Konkurrenz über erste Siege freute oder nach einer Auftaktniederlage ärgerte.

Kevin Rathgeber kam von der SG Hüttenfeld zu B-Liga-Rivale SG Olympia/VfB Lampertheim. © Nix

„Wir haben alles versucht, um Schiedsrichter Necati Ötnü vom TV Semd zu erreichen, doch der wollte nicht kommen“, begründete Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres den Schritt, weswegen alle Verantwortlichen einer Absage der Begegnung zwischen den gastgebenden Lampertheimern und dem FSV Zotzenbach zustimmten.

So startet die Spielgemeinschaft mit der Begegnung bei Türkspor Wald-Michelbach nun auswärts in die neue Saison und hat nach der 2:3-Niederlage in der vergangenen Saison beim gleichen Gegner noch etwas gutzumachen. Kann ein Auswärtssieg auf dem kleinen Sportplatz in Schönmattenwag eine Lampertheimer Serie begründen, mit der sich die Spielgemeinschaft zum Kreise der Spitzenmannschaften aufschließen kann?

„Es ist einfach alles drin. Sowohl nach oben wie auch nach unten“, sieht sich Andres vor der erneut später beginnenden Saison einer Gleichung mit vielen Unbekannten gegenüber. Zu den unverbesserlichen Optimisten zählt sich Andres nicht – und das hat seinen guten Grund. Die Mannschaft, so sieht er es, müsse noch mehr zusammenwachsen und endlich eine Einheit werden.

„Gerade in der Vorbereitung mussten wir immer wieder viele Ausfälle hinnehmen. Die Konstanz im Mannschaftsgefüge muss sich einfach noch verbessern. Die Kaderstärke von 23 Mann reicht vielleicht noch nicht einmal aus“, bemerkt er kritisch.

Favorit TSV Hambach

Hinzu kommt, dass die Kreisliga B Bergstraße nicht gerade schwächer geworden ist. Neben Topfavorit TSV Hambach sind es viele Teams, die in der Liga eine gute Rolle spielen können. Auch aus dem Blick zurück auf die Rumpfsaison 2020 generieren die Lampertheimer nicht unbedingt Selbstbewusstsein. „Damals ging relativ viel schief. Auch weil wir coronabedingt einige Wochen nicht spielen konnten. Aber wir wollen uns nicht in Ausreden flüchten, sondern aus dieser verkorksten Minirunde unsere Lehren ziehen“, geht Andres‘ Blick nur nach vorne.

Es sind gerade die vier Neuugänge, in die die Anhänger der Spielgemeinschaft Hoffnung setzen. Kevin Rathgeber, Matthias Gerlich und Kevin Haberkorn verfügen über fußballerische Qualität. Aber auch an Lukas Siegler, dem Sohn des früheren Olympia-Spielers Bernd Siegler, könnte die Spielgemeinschaft noch viel Freude haben. „Er ist auf dem besten Weg, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Dabei ist Lukas erst am Anfang seiner fußballerischen Entwicklung“, lobt Andres das Talent aus dem benachbarten Bürstadt. Gerade junge Spieler sollen von Trainer Thomas Düpre, dem nachgesagt wird, er könne mit dem Nachwuchs gut arbeiten, an höhere Aufgaben herangeführt werden. Auch auf die Entwicklung der Reservisten soll ein Augenmerk gelegt werden. „Sobald wir erkennen, dass sich ein Spieler in der zweiten Mannschaft besonders ins Zeug legt, prüfen wir, ob wir ihn nicht auch bei der ersten Garnitur gebrauchen können“, soll den Jungtalenten nach der Andres‘ Auffassung der „innerbetriebliche Aufstieg“ nicht verwehrt bleiben.

Stichwort Spielgemeinschaft: Ist der fußballerische Zusammenschluss zwischen den beiden einstigen Rivalen Olympia und VfB von langfristiger Natur oder knirscht es womöglich im Getriebe? Andres sieht das Ganze sehr positiv: „Wir sind auf einem guten Weg und haben zueinander gefunden. Es ist völlig normal, dass wir hier und da noch ein paar Abläufe optimieren müssen.“

So gesehen sind die Voraussetzungen bei der Olympia und auch beim VfB Lampertheim vielleicht gar nicht so schlecht. Und dies könnte seinen Ausdruck bereits in einer guten Endplatzierung für die SG Lampertheim im Juni 2022 finden. hias