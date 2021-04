„WhatsApp-Spielchen sind Alltag“

Ried. Dass die Fußball-Saison 2020/21 vor kurzem annulliert wurde, bedeutet für Hessens Amateurvereine auch: Sofern Pandemie und Politik es zulassen, wird es irgendwann eine neue Spielzeit geben. Die Personalplanungen für die neue Runde haben längst begonnen – auch, weil Spielerwechsel deutlich früher als sonst angegangen werden können.

Die ersten Transfers sind schon fix. Gruppenligist Eintracht Bürstadt etwa vermeldet vier Zu- und sechs Abgänge. Für Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher zeichnet sich ab: Die Pandemie nimmt großen Einfluss auf die Art und Weise, Spielergespräche zu führen. „Wir haben mit über 30 Spielern gesprochen – telefonisch, denn du kannst die Leute ja schlecht treffen“, sagte der Eintracht-Sportchef vor kurzem. Nicht dem Virus zuzuschreiben ist, dass das gesprochene Wort nicht immer gilt. So unterschrieb ein A-Jugendlicher, der Haßlöcher mündlich zugesagt hatte, wenig später beim VfR Bürstadt (wir haben berichtet), ohne sich bei der Eintracht abzumelden.

Das ist zu beachten Anders als im Jugendbereich gibt es bei den Herren keinen Beginn der Abmeldefrist. „Sofern ein Spieler nicht mehr für seinen alten Verein spielen möchte, kann der Wechsel schon jetzt beantragt werden“, sagt HFV-Passstellenleiter Heck. Die Abmeldung eines Spielers beim alten Verein muss vor der eigentlichen Wechselperiode I (1. Juli bis 31. August) bis 30. Juni erfolgen. Der 30. Juni wird deshalb landläufig auch als Ende der Transferphase bezeichnet. Wechselperiode wird der Zeitraum genannt, in der nach Vereinswechseln Pflichtspielrechte erteilt werden können. Der Antrag auf Spielerlaubnis muss somit ebenso wie eine etwaige nachträgliche Zustimmung bis zum 31. August beim HFV eingehen. cpa

Interne Irritationen

Bei der FSG Riedrode kam es intern zu Irritationen – wenn auch eher aus erfreulichen Gründen. „Normalerweise führen wir die Gespräche in der Kabine“, betont Spielausschusschef Thorsten Göck. Fabian Kreiling, der Riedrodes B-Liga-Team als Spielausschussmitglied betreut, bat vorab im WhatsApp-Chat um Rückmeldungen für die neue Runde. Weil einige Spieler nicht reagierten, musste er nachhaken. „Für sie war so klar, dass sie bleiben würden. Sie haben sich gar nicht angesprochen gefühlt“, berichtet Göck. Auf solche Szenarien will es Patrick Andres nicht ankommen lassen. „Wir haben die Einzelgespräche von Mitte November bis Mitte Januar persönlich geführt“, meint der Sportausschusschef der SG Olympia/VfB Lampertheim: „Man muss sich dabei in die Augen schauen.“

Auch beim B-Ligisten gab es Spieler, die trotz Zusage noch um eine Freigabe baten. „Da kommt es auf den Typen an: Was sind die Gründe? Wie kommuniziert er das? Die Spieler sollen wenigstens ehrlich sein“, findet Andres. Weil die vergangene Runde kaum angefangen hatte, sähen viele gerade keinen Grund zu wechseln, weiß Andres. „Aber es wird an den Spielern gebaggert – und jetzt, da die Entscheidung des HFV steht, kommt das Wechselkarussell richtig in Fahrt“, macht sich der SG-Sportausschuss nichts vor: „Was im Profibereich abgeht, machen die Amateure im Kleinen nach. Wer letzten Endes auf dem Platz stehen wird, wissen wir erst am 1. Juli. Diese WhatsApp-Spielchen hinten rum sind keine Einzelfälle, das ist Alltag.“ Den Vereinen gibt Andres eine Mitschuld: „Sie lullen die Spieler ein.“

Änderung in der Spielordung

Ob die Annullierung der Saison mehr Wechsel nach sich ziehen wird, ist nicht seriös abzuschätzen. „Im Moment ist natürlich zu beachten, dass sich Spieler nicht über Probetrainings oder Spieleinsätze anbieten können“, sagt Stefan Heck (kleines Bild), der Leiter der Passstelle des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), dieser Redaktion. Was die Wechselaktivitäten seit Beginn der Pandemie angeht, hält Heck fest: „Einem signifikanten Rückgang im Sommer 2020 folgte ein noch stärker ausgeprägter Rückgang im Winter 2020/21.“ In der HFV-Zentrale in Frankfurt geht es derzeit ruhig zu. „Natürlich war es noch nie der Fall, dass Wechsel so früh beantragt werden konnten“, erklärt der Passstellen-Chef: „Aber noch ist alles im normalen Bereich. Manche Vereine haben schon alles in die Wege geleitet, andere warten ab oder fragen bei uns an.“ Dabei ist eine Änderung in der HFV-Spielordnung zu beachten, die der Landesverband im vergangenen Jahr als Reaktion auf die Pandemie vornahm. „Zeiträume, in denen aufgrund der Covid-19-Pandemie kein Spielbetrieb im Zuständigkeitsbereich des HFV durchgeführt worden ist bzw. wird, sind bei der Berechnung des Sechs-Monats-Zeitraums nach Nr. 2 f) dieser Vorschrift nicht zu berücksichtigen“, heißt es in einer Ergänzung zu Paragraf 121, Absatz 2f.

Das bedeutet zum Beispiel: Spieler, die kurz vor der Saisonunterbrechung Ende Oktober ihr letztes Pflichtspiel für den alten Verein bestritten haben, können Ende April noch nicht von der sechsmonatigen Wartefrist profitieren. Wollen sie wechseln, kann die Zustimmung durch den abgebenden Verein verweigert werden und es wird eine Entschädigung fällig. (Bild: HFV)

