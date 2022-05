Wer zieht den Kopf aus der Schlinge?

Ried. Der Abstiegskampf in der Kreisliga B Bergstraße ist an Spannung nicht mehr zu überbieten.

Mitten im Geschehen befinden sich mit der SG Olympia/VfB Lampertheim (Platz 13) und dem FV Hofheim (Platz 14) zwei Vereine aus dem Ried, die weder direkt absteigen wollen noch in der Relegation nachsitzen wollen. Die Hofheimer müssen nun nach ihrem spielfreien Wochenende beim FSV Zotzenbach antreten, der zur Zeit den siebten Platz belegt. „Ich hoffe, dass wir in Zotzenbach unter ähnlichen personellen Voraussetzungen wie beim 3:3 vor zwei Wochen in Auerbach antreten können. Weitere Hiobsbotschaften personeller Art können wir nicht mehr verkraften. Davon hatten wir in der laufenden Saison genug“, sagt Hofheims Trainer Markus Dech im Vorfeld der Begegnung. Er fordert von seiner Mannschaft, nicht nachzulassen und weiterhin zahlreich zu punkten. „Für uns zählt nur der direkte Klassenerhalt. Deswegen müssen wir auch aus Zotzenbach etwas mitnehmen“, so Dech.

SG Lampertheim in Bensheim

Nach dem 3:1-Heimsieg über die Sportvereinigung Affolterbach will die SG Lampertheim nun auch bei der TSV Auerbach II punkten. Personell wird es einige Änderungen geben. So befinden sich Besart Parduzi und Samin Sengün in Urlaub. Dafür kehren Fabrice Makamba, Jamie Worthy und Tolga Boztepe in den Mannschaftskader zurück.

„Wenn wir Wille, Lauf- und Einsatzbereitschaft an den Tag legen, können wir auch im Bensheimer Weiherhausstadion etwas holen. Dabei wollen wir den Gegner nicht an der 1:5-Auswärtsniederlage in Fürth messen. In jedem Fall dürfen wir nicht locker lassen“, sieht Andres seine Elf bei der jungen Auerbacher Mannschaft gefordert.

Nach dem 1:0-Erfolg über den FSV Zotzenbach ist die zweite Mannschaft der Tvgg Lorsch nun gerettet. Bei dieser tritt die FSG Riedrode II an und will sich für die 2:4-Hinspielniederlage vom vergangenen August revanchieren. „Wir können am Rundenende noch auf knapp 50 Punkte kommen. Und das würde unserer Anhänger und Helfer nach der verkorksten Hinrunde doch versöhnlich stimmen“, nahm Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling die drei Punkte am vergangenen Sonntag durch die Spielabsage des TSV Gras-Ellenbach dankend an und freut sich nun aufs Derby.

Pause für SG Hüttenfeld

Auf zwei Dinge müssen die Ried-roder in Lorsch allerdings aufpassen: Da ist zum einen der große Rasen im Lorscher Ehlried und zum anderen die Treffsicherheit des Lorscher Angreifers Yannis Zanoun. „Der hat uns schon im Hinspiel bei zwei Treffern geärgert. Wir sollten ihm dieses Mal nicht zu Torehren kommen lassen“, weist Kreiling darauf hin, auf den Lorscher Torjäger ein besonderes Auge zu widmen. Ins Bensheimer Weiherhausstadion reisen, muss die SG Olympia/VfB Lampertheim und will da an den jüngsten 3:1-Heimsieg über die Sportvereinigung Affolterbach anknüpfen.

Erst am kommenden Dienstag, 31. Mai ist die SG Hüttenfeld wieder im Einsatz, die diesem Abend die SG Odin Wald-Michelbach II empfängt. hias