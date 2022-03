Wer startet eine Serie?

Groß-Rohrheim. Für den FC Alemannia Groß-Rohrheim steht am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TV Lampertheim schon das nächste Riedderby in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße auf dem Programm. Beide Teams haben bisher einen optimalen Start in die Restrunde hingelegt und sind nach der Winterpause mit zwei Siegen aus den Startlöchern gekommen. Somit haben beide Riedclubs am Sonntag die Möglichkeit, den jeweils dritten Sieg in Folge unter Dach und Fach zu bringen und eine Serie zu starten. „Ich erinnere mich an das Hinspiel. Das ist zwar 0:0 ausgegangen, aber es gab damals viele Chancen auf beiden Seiten und es hätte durchaus am Ende auch 3:3 oder 4:4 ausgehen können“, sagte FCA-Trainer Georg Eckhardt und ergänzte. „Vor allem müssen wir in der Abwehr wieder kompakter stehen, als das vergangenen Sonntag bei uns der Fall war.“, Beim 4:3-Derbysieg bei den Azzurri Lampertheim hatte der Coach einige Fehler im Defensivverhalten seiner Mannschaft gesehen, die es nun abzustellen gelte, wenn man der angepeilten 40-Punkte-Marke schon am Sonntag ganz nahe kommen will. Momentan steht die Alemannia bei 34 Zählern.

TVL-Kapitän Mathis Frerking unterstützt Interimstrainer Robert Meier seit kurzem auch beim Coaching der Mannschaft. © Berno Nix

Frerking springt beim TVL ein

Die Gäste aus Lampertheim könnten ihrerseits mit einem Dreier einen Riesenschritt machen, um sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen und Platz neun nach oben hin zu verlassen. „Mit unserem Start nach der Winterpause sind wir super zufrieden. Auch wenn wir zuletzt nicht den schönsten Fußball gespielt haben, so haben wir doch wichtige sechs Zähler geholt“, kann sich TVL-Interimstrainer Robert Meier über die aktuelle Punktausbeute wahrlich nicht beklagen.

Dabei ist Meier eigentlich Abwehrspieler der Turner, übernahm aber vor Restrundenbeginn gemeinsam mit Spielerkollege Sebastian Steffan an interimsweise den Job des bisherigen TVL-Trainers Christian Schmitt, der sich kurz vor dem Re-Start vom TVL getrennt hatte. „Wir haben die Wintervorbereitung noch unter Christian absolviert, aber nachdem ihm von der Ableitungsleitung mitgeteilt wurde, dass man mit ihm nicht mehr über die Saison hinaus plant, hielt er es für besser, sofort sein Amt als Trainer niederzulegen“, schwingt bei Robert Meiers Aussage mit, dass er von dieser Entwicklung überrascht wurde. „Sebastian Steffan hat sich jetzt auch etwas zurückgezogen, daher unterstützt mich künftig Mathis Frerking bei der Aufgabe als Interimstrainer“, kann Meier auf die Unterstützung des Kapitäns der Spargelstädter bauen.

„Wir haben mit vielen Verletzten zu kämpfen und auch Corona hat uns nicht ganz verschont. Da auch unsere zweite Mannschaft zuletzt nur 13 einsatzfähige Spieler hatte, mussten wir bei unserem 3:1-Heimsieg gegen den SSV Reichenbach mit Linus Kuby, Louis Menges und Gerrit Wiemer auch wieder auf Spieler aus unserer A-Jugend setzen, wobei Gerrit Wiemer vorher nur einmal trainieren konnte“, erklärte Meier. An einen dauerhafte Übernahme des Trainerpostens beim TVL denkt er aber nicht. „Ich helfe gerne aus, aber auf Dauer ist mir das zu stressig. Du musst ja auch schauen, dass das Training Spaß macht“, sieht sich Meier letztlich immer noch als Spieler und nicht als Trainer. „Groß-Rohrheim hat einen guten Lauf, das wird am Sonntag nicht leicht für uns“, erwartet der TVL-Interimscoach eine schwere Auswärtsaufgabe. Auch Groß-Rohrheims Coach Eckhardt, dessen Sohn Marcel angeschlagen ist, warnt jedoch auch vor dem Gegner: „Wir haben ein gutes Selbstvertrauen im Team das spürt man, sonst gewinnst du auch das Spiel bei den Azzurri nicht. Der TVL ist offensiv aber sehr gefährlich und da müssen wir schon aufpassen“,

