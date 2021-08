„Was soll ich mir zeigen lassen?“

Bergstraße. Die Nachricht kam am späten Donnerstagabend – und sie „schlug ein wie eine Bombe“, wie es Patrick Andres, der Spielausschussvorsitzende der SG Olympia/VfB Lampertheim, ausdrückte. Zwei Tage vor dem zweiten Spieltag leitete Kreisfußballwart Reiner Held ein Schreiben von Frank Illing an die hiesigen Vereine weiter. Illing ist Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung im Hessischen Fußball-Verband – und informierte über die Umsetzung der 3G-Regel in den Räumlichkeiten der Sportplätze bei erhöhter Inzidenz.

„In Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 gilt, dass Innenräume von Sportanlagen nur unter der Anwendung der 3G-Regel betreten werden dürfen. Das betrifft sowohl den Trainings- als auch den Spielbetrieb. Konkret dürfen also Kabinen, Duschen, Toiletten nur von Geimpften/Genesenen/Getesteten betreten werden. Analog gilt diese Regelung auch für Vereinsheime“, heißt es im Schreiben. Nur offizielle Tests, etwa aus Bürgerzentren, seien zulässig. Für die „Überwachung der Negativnachweise“ sei der Heimverein als Sportstättenbetreiber verantwortlich.

Die Maßnahmen basieren auf dem neuen Eskalations- und Präventionskonzept Hessens und sind per Allgemeinverfügung von den Landkreisen anzuordnen: „Sollte die 7-Tage-Inzidenz in einem Kreis über 100 steigen, gilt die 3G-Regelung bereits für den Zutritt zum Sportgelände. Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb wäre dann nur geimpft/genesen/getestet möglich.“

Im Klartext heißt das: Spieler, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen jetzt einen aktuellen Negativnachweis erbringen. Der Aufwand für die Vereine, die zusätzliche Kontrollen vornehmen müssen, erhöht sich weiter – speziell für die Hygienebeauftragten. Seit Donnerstag liegt die Inzidenz im Kreis wieder über 50. Und: Der Herbst naht. Ab Oktober müssen Nicht-Geimpfte für Bürgertests bezahlen.

SG-Sportausschusschef Patrick Andres ist einer dieser Hygienebeauftragten. „Zum Glück haben wir diese Woche auswärts gespielt. Die eigene Mannschaft kannst du kontrollieren. Aber für das nächste Wochenende kann ich mir einfallen lassen, wie ich die Gästemannschaften kontrolliere“, sieht er ein Kapazitätsproblem auf viele Vereine zukommen. Und ein praktisches: „Mannschaftssitzungen müssten wir jetzt im Freien halten. Du kannst ja nicht Spieler, die nicht geimpft sind, ausschließen oder zur Impfung zwingen.“ Von der Haftbarkeit ganz zu schweigen: „Wenn etwas passiert, fällt es auf die Hygienebeauftragten zurück.“ Den HFV-Hinweis, wonach „auf die Nutzung von Umkleiden und Duschen verzichtet werden“ könne, hält Andres nicht für realitätsnah.

FSG-Spielausschuss Thorsten Göck sieht es ähnlich. „Ich würde gerne wissen, auf welcher Grundlage man Beschränkungen für Nicht-Geimpfte durchsetzen will“, fragt er sich: „Was soll ich mir vom Gegner zeigen lassen? Was ist mit Zuschauern? Habe ich das Recht, Impfdaten von Gästeteams anzufordern?“ Beim Gruppenliga-Derby zwischen der FSG und Eintracht Bürstadt waren am Sonntag „25 Mann bei uns im Einsatz, nur damit wir den Spielbetrieb am Laufen halten konnten“, betont Göck: „Ich glaube nicht, dass dieses Schreiben für unterklassige Vereine angepasst wurde.“

Drei Spieler sind bei der FSG nicht geimpft. „Alle drei haben einen Test mitbringen müssen“, sagte Riedrodes Coach Duro Bozanovic nach dem Derby: „Es ist seltsam, wenn die Jungs hier zusammen spielen und sich umarmen, in der Kabine aber andere Regeln gelten. Wir werden es in dieser Trainingswoche so machen, dass die Jungs einen separaten Raum haben.“ Bei der Frage, ob das eine Mannschaft nicht spalten könnte, hakte Bozanovics Trainerpartner Andreas Keinz ein: „Das betrifft nicht nur den Fußball, sondern die komplette Bevölkerung, dass immer mehr zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften getrennt wird. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“ Kreisfußballwart Reiner Held erklärte, in dieser Woche bezüglich der Umsetzbarkeit bei den Vereinen nachhören zu wollen.