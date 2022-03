Warten auf Buschhausen

Lampertheim. Am vergangenen Wochenende war der TTC Lampertheim spielfrei. Einen Grund zur Freude gab es für die Spargelstädter trotzdem. Andrei Putuntica, der die TTC-Herren in der Saison 2018/19 als Spitzenspieler zur Vizemeisterschaft in der 3. Bundesliga Nord geführt hatte, feierte am Sonntag mit dem 1. FSV Mainz 05 den vorzeitigen Titelgewinn in der 2. Liga – und damit den Aufstieg in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Der TTC gratulierte unter anderem mit einem Facebook-Beitrag. Die Antwort des 23-jährigen Moldauers, der auch in Mainz auf Position eins aufschlägt, ließ nicht lange auf sich warten. „Andrei hat sich für die tolle Zeit und den Support bei uns bedankt“, berichtet Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Entscheidendes Wochenende

Ob der TTC in dieser Runde den Vizemeisterschaftserfolg wiederholt, könnte sich am kommenden Wochenende mitentscheiden. Am Samstag (16 Uhr) reisen die Lampertheimer (22:8 Punkte) zum SC Buschhausen (19:5). Am Sonntag (14.15 Uhr, Sedanhalle) empfängt der TTC den designierten Meister Union Velbert (31:1).

„Für das Match in Buschhausen müssen wir abwarten, ob wir überhaupt spielen. Gegen Velbert erwarten wir einen Leckerbissen für alle Zuschauer. Gegen Spitzenleute wie Lars Hielscher, Constantin Cioti oder Gavin Rumgay wird es gute Ballwechsel geben. Wir wollen dem Meister vor einer guten Kulisse Paroli bieten“, freut sich van gen Hassend auf das Kräftemessen mit dem Klassenbesten.

Alfredas Udra, Tomas Mikutis, Mahmoud Helmy und Istvan Molnar sollen es für den TTC richten. Für einen möglichen Einsatz im Doppelauftakt steht Stephan Kaiser bereit.

Udra bleibt TTC erhalten

Buschhausen musste zuletzt sein Heimspiel gegen Bargteheide verlegen. Mit Thomas Pellny, Michael Servaty und Kai Schlowinsky waren drei Spieler coronabedingt ausgefallen. Ob das Trio gegen den TTC verfügbar ist, darüber hatte van gen Hassend bis Redaktionsschluss keine Informationen. „Das Spiel kann zwar noch verlegt werden. Allerdings bestreitet Buschhausen an den verbleibenden drei Wochenend-Spieltagen schon jeweils zwei Partien. Die Runde müsste also verlängert werden, wobei am zweiten April-Wochenende die Relegation zur 2. Bundesliga stattfinden soll“, erklärt van gen Hassend. Zu einem möglichen Antrag Buschhausens auf Verlegung lag dem TTC-Chef nichts vor. Das Match gegen Bargteheide holt der SC am Sonntag nach.

Das Relegationswochenende könnten Lampertheim und Buschhausen problemlos zum Nachspielen nutzen. Die Nord-Gruppe wird nämlich keinen Aufsteiger stellen. Velbert und Buschhausen wollen nicht hoch – und auch der TTC beabsichtigte bis zuletzt, in der 3. Liga zu bleiben. Am Dienstag war Meldeschluss. „Für einen Aufstieg hätten wir ganz anders planen müssen“, betont van gen Hassend. Mit Spielertrainer und Spitzenspieler Udra gibt er indes die erste Spielerpersonalie für die kommende Saison bekannt. „Udra wird bleiben“, versichert der TTC-Boss. cpa

