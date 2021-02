Bürstadt. Attila Jambor wird ab Sommer nicht mehr als Trainer der Reserve von Eintracht Bürstadt zur Verfügung stehen. „Die Mannschaft wurde darüber informiert, dass ich zum Saisonende aufhöre“, teilte der 55-Jährige dieser Redaktion mit.

AdUnit urban-intext1

Jambor hatte Bürstadts „Zweite“ im April 2019 von Amir Nur übernommen. Nach einem fünften Platz in der Abbruchsaison 2019/20 wollte der frühere Coach von Azzurri Lampertheim und FV Hofheim in dieser Runde um den Aufstieg in die B-Klasse spielen. Der Saisonstart missglückte jedoch. Mit sieben Punkten aus den ersten sieben Partien findet sich die Gruppenliga-Reserve aktuell auf Platz 13 wieder. Im Januar hatten sowohl Jambor als auch Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher Einstellung und Ehrgeiz im 1b-Team bemängelt. Mittelfristig wollen die Grün-Weißen nämlich die sportliche Lücke zur Gruppenliga-Mannschaft schließen.

Zurzeit Jugendcoach beim JFV

Jambors Nachfolger wird Michael Wahlig (Bild). Der 42-jährige Hofheimer kennt den Verein. 2015 ging der Angreifer für die erste Eintracht-Mannschaft in der Kreisliga A auf Torejagd. In der Winterpause 2015/16 wechselte Wahlig als Spielertrainer zum damaligen C-Ligisten SV Bobstadt. Mit den Bobstädtern stieg er kurz darauf ab, 2018 aber wieder auf. In der zurzeit unterbrochenen Spielzeit ist Wahlig als C-Jugendtrainer beim JFV Bürstadt tätig. cpa