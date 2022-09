Vorreiter will stabile Einheit formen

Ried. Nachdem der VfR Bürstadt durch die Heimniederlage gegen den SC Rodau in der vergangenen Woche auf den vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga A zurückfiel, steht am Sonntag ein Auswärtsspiel gegen A-Liga-Aufsteiger SV/BSC Mörlenbach an (ab 15.30 Uhr). Dagegen hat die SG Nordheim/Wattenheim ihr Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Starkenburgia Heppenheim wegen der Nordheimer Kerwe auf den 6. Oktober verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV/BSC Mörlenbach – VfR Bürstadt

Vor dem achten Spieltag in der A-Liga liest sich die Bilanz des ehemaligen Kreisoberligisten ernüchternd. In den ersten sechs Spielen holte der VfR lediglich einen Sieg sowie ein Unentschieden und steht mit gerade einmal vier Zählern auf dem vorletzten Platz. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer David Vorreiter im Kellerspiel gegen den SC Rodau eine bittere Heimniederlage. „Wir haben danach im Training gewisse Dinge, die da falsch gelaufen sind, angesprochen und müssen das aufarbeiten. Das wird uns auch noch in den nächsten Wochen beschäftigen, denn die nächsten Aufgaben werden brutal schwer“, sagt Vorreiter.

Am kommenden Sonntag reisen die Bürstädter zum A-Liga-Aufsteiger SV/BSC Mörlenbach, die ihrerseits mit bereits neun Punkten auf dem neunten Platz stehen. Vorreiter: „Die Mörlenbacher Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen und gut eingespielt. Auf dieses Level wollen wir auch möglichst schnell kommen. Wir müssen als Mannschaft noch näher zusammenrücken. Dafür müssen wir zuerst an den Basics arbeiten und unsere Defensive weiter stärken, denn dort haben wir noch Nachholbedarf. Das geht aber nicht von heute auf morgen.“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-A-Liga Bürstadt bittet zum Kellerduell Mehr erfahren Fußball-A-Liga Ried-Vereine weiter auf Talfahrt Mehr erfahren

Personell wird Vorreiter wohl auf die angeschlagenen Patrick Krusche und Roberto Palmieri verzichten müssen. Zudem macht das Herbstwetter Probleme. „Es ist eine schwierige Zeit, da bei einigen nach den ganzen Corona-Geschichten das Immunsystem noch nicht wieder voll da ist. So konnten am Dienstag nur wenige Spieler trainieren“, klagt der VfR-Coach. rago