Von Dungen trainiert den FV Hofheim

Hofheim. Nachdem Übungsleiter Markus Dech bekanntgegeben hatte, dass er den Fußball-B-Ligisten FV Hofheim aus familiären und beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr trainieren wird, ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maximilian von Dungen heißt der neue Mann, der ab Juli die Blau-Weißen aus dem Lampertheimer Stadtteil als Spielertrainer trainieren wird. Von Dungen spielt derzeit beim Gruppenligisten FSG Riedrode Fußball. Für ihn ist der FV Hofheim seine erste Trainerstation.

Maximilian von Dungen wird neuer Trainer des FV Hofheim. Bild: © Berno Nix

„Wir freuen uns, dass wir mit Maxi von Dungen einen jungen, ehrgeizigen Mann gefunden haben, der unsere Mannschaft sicherlich nach vorne bringen wird“, hält Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer große Stücke auf den 30 Jahre alten Bürstädter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei haben die Hofheimer ein kleines Anforderungsprofil erstellt, wer denn am besten zum Verein passen könnte. „Wir wollten einen jungen Spielertrainer, der gut Fußball spielen kann und die Hofheimer Mannschaft auch ein wenig kennt. Da sind wir sehr schnell bei Maximilian gelandet und haben Kontakt mit ihm aufgenommen“, sagt Krämer, der erwähnt, dass von Dungen zu Mitte des vergangenen Jahrzehnts für einige Zeit die Fußballstiefel für den FVH schnürte.

Gute Rolle spielen

Eine strenge Vorgabe für Maximilian von Dungen geben die Hofheimer bewusst nicht aus. „Wir sind zuversichtlich den Klassenerhalt in der laufenden Saison packen zu können. Danach wollen wir in der B-Klasse eine gute Rolle spielen und möglicherweise unter die ersten Fünf. Wenn Trainer und Mannschaft mehr für sich definieren und beanspruchen, haben wir natürlich auch nichts dagegen einzuwenden“, legt Krämer die Messlatte bewusst erst einmal niedrig.

Bedenken, dass es der falsche Schritt ist, einen Mann zu verpflichten, der im Trainergeschäft noch keine Erfahrung mitbringt, erteilt Krämer eine klare Absage: „Wir haben in Hofheimer immer wieder gerne Trainer verpflichtet, für die unser Verein die erste Trainerstation war. Da werden wir auch dieses Mal nicht schlecht mit unserer Entscheidung liegen.“

Die Verpflichtung von Dungens, der in Kürze seine B-Lizenz erwerben will, ist allerdings die einzige personelle Veränderung im Hofheimer Trainerstab. So behalten die bisherigen Übungsleiter ihre Positionen bei. Sascha Seitz wird weiterhin als Co-Trainer fungieren. Und für das Training der Torleute zeichnet auch in der nächsten Spielrunde Markus Frank verantwortlich, der einst selbst zwischen den Pfosten des Hofheimer Tores stand. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3