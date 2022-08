Von Dungen gleich gegen Ex-Verein

Hofheim. „Das war so nicht zu erwarten“, blickt Maximilian von Dungen nur ungern auf den vergangenen Sonntag zurück. Die 1:7-Klatsche zum B-Liga-Auftakt beim TSV Gras-Ellenbach hat dem neuen Spielertrainer des FV Hofheim gar nicht geschmeckt. So war der FVH nicht mit dem schlechtesten Aufgebot in den Odenwald gereist, erlebte aber einen komplett gebrauchten Tag. „Bis auf Marlon Mitsch hat keiner Normalform erreicht, dabei war unsere Saisonvorbereitung sehr positiv“, erwartet von Dungen nun am Samstag (15 Uhr) im Hofheimer Sportpark von seiner Mannschaft eine Reaktion auf diese herbe Pleite.

Dass dabei im ersten Heimspiel der Saison der Gegner im Riedderby am Samstag gleich FSG Riedrode II heißt, hatte sich von Dungen nicht gewünscht. Er war in der vergangenen Saison selbst noch Spieler für Riedrode in der Gruppenliga. „Maxi hat in der vergangenen Spielzeit auch bei uns in der zweiten Mannschaft ausgeholfen und wir telefonieren auch miteinander, um uns bezüglich der B-Liga-Gegner auszutauschen. Am Samstag haben wir in Hofheim aber trotzdem nichts zu verschenken. Nach dem Spiel kann man sich dann aber schon auf ein Bier zusammensetzen“, ruht für FSG-II-Coach Nabil Hamzi die alte Freundschaft nur für 90 Minuten.

Leihgaben aus der Gruppenliga?

„Ich kenne natürlich viele Spieler aus Riedrode sehr gut und da die Gruppenligamannschaft der FSG spielfrei ist, können sie ja auch Anleihen aus der ersten Mannschaft nehmen“, schätzt von Dungen die Gäste als sehr spielstark ein. Er traut ihnen zu, in Sachen Aufstieg ein gehöriges Wort mitzureden. „Letztlich muss unser Fokus am Samstag auf einer stabilen Defensive liegen, da haben wir in Grasellenbach zu viele individuelle Fehler gemacht“, zieht es von Dungen vor, den Blick vor allem auf die eigene Mannschaft zu richten.

„In der Kreisliga B sehe ich Hambach und Affolterbach vorne, danach kommen dann der FV Hofheim und wir und auch die SG Gronau ist als starker Aufsteiger zu beachten“, kommt Gästecoach Nabil Hamzi das Wort Aufstieg als Saisonziel nicht über die Lippen. „Wir wollen besser abschneiden als vergangene Saison, als wir Neunter waren und gerne oben mitspielen. Aktuell denken wir aber nur von Spiel zu Spiel“, ist es Hamzi nach seiner Amtsübernahme im Winter 2021/2022 gelungen, der Zweitvertretung der FSG wieder mehr Konstanz zu verleihen und so das Abstiegsgespenst erfolgreich zu vertreiben. „Letztlich haben wir das mit unserem Zweitmannschaftskader geschafft, denn wir mussten in dieser Phase eher unserem Gruppenligateam mit Spielern aushelfen als umgekehrt“, berichtet Hamzi nicht ohne Stolz.

Auch bei den Hausherren vom FVH war es fehlende Konstanz, die im Kampf um den Ligaerhalt mündete, den man mit Platz elf aber letztlich ebenfalls sichern konnte. Dass ein guter Saisonstart wichtig wäre, um nicht schon früh in ein ähnliches Fahrwasser zu geraten, ist von Dungen bei seiner ersten Trainerstation bewusst. „Wir müssen einfach die Köpfe freibekommen, dann haben wir am Samstag auf unserem Rasenplatz auch eine gute Chance, den Sieg einzufahren“, ist der FVH-Coach überzeugt, dass seine Mannschaft dann ein anderes Gesicht zeigen wird. Wobei er wohl weiterhin auf Sebastian Gromus verzichten muss. Vom schlechten Rundenauftakt des FVH will sich denn auch FSG II-Trainer Hamzi nicht blenden lassen, der mit seinem Team zum Ligaauftakt einen 3:0-Heimsieg über den SV Kirschhausen einfuhr. „Die Hofheimer wollen es am Samstag unbedingt besser machen und wir haben uns zuletzt dort immer schwer getan. Der große Rasenplatz kommt uns nicht entgegen, daher ist der FVH für mich in diesem Derby der Favorit. Wenn wir dort ein Unentschieden holen können, dann wäre das schon mehr als beim letzten Mal“, hofft Hamzi auf den Einsatz von Perica Bozanovic, der am Samstag noch arbeiten muss. Für Dominik Wiegand und Julien Fechtig kommt ein Startelfeinsatz bei der FSG II dagegen wohl noch zu früh.