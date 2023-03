Volles Haus in Bürstadt

Bensheim/Bürstadt. 580 Sportlerinnen und Sportler, 43 Formationen aus zwölf Clubs: Die Drei-Länder-Meisterschaft im Cheerleading und Cheerdance kommt am Samstag (ab 11 Uhr) größer denn je daher. Für die Teams aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland geht es in der Bensheimer Weststadthalle um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften, die am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr steigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie im vergangenen Jahr haben die Bürstadt Redskins den Zuschlag des American-Football-Verbands Hessen für die Ausrichtung bekommen. Anders als 2022, als Corona-Beschränkungen zu beachten waren, kann die Football-Abteilung des TV Bürstadt die Halle diesmal voll auslasten. 1200 Tickets gingen im Vorverkauf weg, eine Tageskasse gibt es nicht. „Wir sind seit zweieinhalb Wochen ausverkauft“, sagt Bürstadts scheidender Kommunikationschef Harry Frommeld. cpa