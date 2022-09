Volkslauf in Hofheim

Hofheim. Der TV Hofheim ist am Samstag, 24. September, zum 35. Mal in seiner Vereinsgeschichte Ausrichter des beliebten Hofheimer Volkslaufes. Der erste von mehreren Startschüssen erfolgt um 14.30 Uhr im Sportpark mit den drei kostenlosen Bambiniläufen über 1000 Meter für die Jahrgänge 2015 und jünger, 2013/14 und 2011/12.

Die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe, für die auch die Zeiten festgehalten werden, erhalten eine Siegerurkunde, alle Teilnehmer eine Medaille und Teilnehmerurkunde. Weiter geht es dann um 15.15 Uhr mit den Volksläufern über die zehn Kilometer.

Die Streckenführung beginnt ebenfalls im Stadion, führt dann als Rundkurs durch die Felder in Richtung Bürstadt, Rosengarten und wieder zurück in den Sportpark. Um 15.30 Uhr ertönt dann der letzte Startschuss für den Fünf-Kilometer-Volkslauf, bei dem auch Walker und Nordic-Walker zugelassen werden. Sachpreise und Urkunden gibt es für die drei Erstplatzierten in den ausgeschriebenen Wertungsklassen.

Kostenlose Verpflegung im Ziel

Im Zielbereich werden dann Getränke und eine kostenlose Verpflegung angeboten. Die beiden Hauptorganisatorinnen innerhalb des TV Hofheim, Esther Heilmann und Leichtathletikabteilungsleiterin Verena Salomon, bitten um Voranmeldung per Email an rvl@tv1896hofheim.de. An der um 13 Uhr öffnenden Tageskasse sind Nachmeldungen generell bis 14.20 Uhr möglich. fh