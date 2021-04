Nordheim-Wattenheim. Zum Abschluss des dreitätigen Springturniers des RuF Nordheim-Wattenheim war im Grunde nur noch eine Frage spannend: Würde Richard Vogel sich selbst schlagen? Der 23-Jährige vom RV Mannheim lag im Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* auf dem achtjährigen Hengst Carlchen fast von Beginn an deutlich in Führung (30,15 Sekunden) und ritt gegen Ende der Prüfung auf der siebenjährigen Charisma noch einmal in den Parcours. Ganz reichte es zwar nicht, doch in 33,71 sec sicherte er sich auf der Stute noch Rang drei hinter Leonie Jonigkeit (Groß-Gerau) auf Quero (32,63 sec).

Weil Vogel, der nicht erst seit seinen beiden Siegen im bundesweiten U-25-Springpokal 2018 und 2019 zu den größten Talenten Deutschlands gehört, auf seinen beiden Pferden auch in zwei M**-Springen weit vorne landete (1., 2.), gehörte er zu den erfolgreichsten Reitern des südhessischen Turniers, das eigentlich ganz anders geplant war.

„2020 ging gar nichts, dieses Jahr wollten wir unbedingt unser Turnier durchziehen“, hat RuF-Geschäftsführer Sven Bletzer aufregende Wochen hinter sich. Im Mittelpunkt sollten eigentlich die Amateure stehen, doch die Corona-Pandemie und zusätzlich auch das Problem mit dem Pferde-Herpes machten am 31. März alle Pläne zunichte. Nun durften nur noch Profis und Kader-Angehörige starten, aus den vier wurden drei Tage. „Die speziellen Einladungen gingen erst eine Woche vor Beginn raus, das war etwas zu kurzfristig“, hätten Bletzer und sein Team durchaus mehr als die 80 Reiterinnen und Reiter mit rund 400 Starts in 13 Prüfungen verkraften können. „Aber das Feld war sehr gut, unser ausgefeiltes Hygiene-Konzept funktionierte und alle waren dankbar, überhaupt reiten zu können“, begrüßte er auf der Anlage viele renommierte Sportler.

Unter ihnen die Schweizer Olympia-Dritte Christina Liebherr, den Dänen Frederik Madsen oder einige Reiter aus der Tschechei. „Liebherr ist derzeit bei Achim Schäfer Jun. in Bürstadt stationiert, auch die anderen leben in der Nähe“, erklärt Bletzer das internationale Flair.

Doch auch das deutsche Starterfeld konnte sich sehen lassen. Angeführt wurde es vom gebürtigen Oberschwaben Richard Vogel, der nach seiner Ausbildung beim RV Mannheim 2016 Bereiter bei Ludger Beerbaum (Riesenbeck) wurde, sich 2019 zunächst bei Bernd Herbert in Viernheim selbstständig machte und seit September 2020 zusammen mit dem für Pfungstadt startenden 32-jährigen David Will in der Nähe von Marburg im eigenen Stall trainiert und Pferde ausbildet. Beide brachten Nachwuchs mit, der sich prächtig schlug. Will, der als Badenia-Sieger in der Chronik des Mannheimer Maimarkt-Turniers steht, platzierte sich im Zwei-Phasenspringen S* mit Daymian (5.), Vincent (11.) und Babalou (13.) in den Geldrängen. Noch besser ging das Konzept „in der ersten Phase (sieben Hindernisse) fehlerfrei bleiben, um nicht auszuscheiden, in der zweiten Phase (sechs Hindernisse) dann zudem Tempo machen“ für Vogel auf. Als dritter Starter der 37-köpfigen Konkurrenz legte die Nummer neun der Rangliste nach makellosem Auftakt im von Willi Schaffner gebauten Parcours in der zweiten Etappe in 30,15 Sekunden eine Zeit vor, die er selbst „als ziemlich zügig“ einstufte. Trotz des starken Feldes rechnete er schon da mit einem vorderen Platz.

Anfahrt aus Marburg lohnt sich

„Carlchen ist trotz seiner Jugend schon sehr abgeklärt, ihn kann man gut gegen die Uhr reiten, er bleibt immer ruhig“, hält Vogel viel von dem jungen Hengst, der ihm von Reitsport-Legende Hugo Simon anvertraut wurde. Weil Vogel schon seit Jahren das Turnier in Nordheim-Wattenheim schätzt, nahm er gerne die etwas weitere Anfahrt aus Marburg in Kauf. „Es hat sich sportlich gelohnt. Wir fühlten uns auch sonst sehr sicher, das Hygienekonzept der Veranstalter war sehr gut durchdacht und organisiert.“

Das hörte RuF-Geschäftsführer Bletzer natürlich gerne. „Ich bin zuversichtlich, dass das rundum gelungene Turnier nun auch finanziell null auf null aufgeht“, musste der Verein zuvor ein gewisses Risiko eingehen.

Info: Alle Ergebnisse: www.ruf-nordheim-wattenheim.de