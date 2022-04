Viel Arbeit vor dem Zweitliga-Start

Bürstadt. Zwei Jahre musste der 1. Judo-Club Bürstadt auf eine reguläre Saison in der 2. Bundesliga Süd warten. Zwei lange Pandemie-Jahre, nach denen Lothar Kilian „eine gewisse Lethargie“ feststellt. „Es hätte besser sein können“, blickt Bürstadts Teammanager und Vorsitzender auf den vergangenen Winter zurück: „Die Trainingsmöglichkeiten haben wir geschaffen, aber die Wettkämpfe haben nun mal gefehlt. Wir sind nicht im Rhythmus.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immerhin hat Bürstadts Judo-Männerteam endlich Planungssicherheit. Am 14. Mai bestreiten die Südhessen, die 2019 als Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach den erstmaligen Aufstieg in die Bundesebene klarmachten, ihren ersten Wettkampftag in der Süd-Gruppe. Es geht zum TV Lenggries. Bei den Isarfighters absolvierte der 1. JCB im September 2021 seinen Zweitliga-Einstand. Das Tagesturnier schloss Bürstadt damals auf einem starken vierten Platz ab. Der erste Bundesliga-Heimkampf des Judo-Clubs steht am 21. Mai gegen den ESV Ingolstadt an. Am 18. Juni geht es zum JT Rheinland nach Bad Ems. Zum Abschluss am 2. Juli kommt der BC Karlsruhe in die Sporthalle der Erich Kästner-Schule.

Drei Vereine ziehen zurück

Judo-Fans dürfte schnell auffallen: Die 2. Liga Süd ist geschrumpft. Mit der HTG Bad Homburg, dem JC Leipzig und Kim-Chi Wiesbaden zogen drei Teams zurück. Neben pandemiebedingten Problemen soll es auch klasseninterne Differenzen gegeben haben. „Die 2. Bundesliga ist letztlich unterbesetzt“, sagt Kilian. Dass der Abstieg in der ersten Saison seit Pandemiebeginn ausgesetzt ist, kommt Bürstadt entgegen. „Mit Bad Homburg, Leipzig und Wiesbaden haben Mannschaften zurückgezogen, die unsere Kragenweite haben. Die anderen Teams, die zum Teil auf ausländische Kämpfer setzen, sind schon sehr stark“, hofft der JCB-Teammanager, dass der Aufsteiger mithalten kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kilians Sorgen sind auch auf die Personalsituation im Bürstädter Kader zurückzuführen. Mit Mirco Ohl (Judoteam Heidelberg-Mannheim) und Simon Leuschen (Rüsselsheim) wechselten zwei JCB-Kämpfer aus der Gewichtsklasse bis 100 kg in die 1. Bundesliga. Arthur Simon (bis 81 kg), Patrick Rieß (bis 73 kg) und Routinier Morteza Tavakoli (bis 90 kg) haben aufgehört. Zudem werden die Leistungsträger Lars Kilian (bis 81 kg), der sich im September im Training einen Kreuzbandriss zuzog, Jannik Zettl (bis 90 kg) und Atilla Nazlikol (über 100 kg) noch Zeit brauchen.

Mit Christoph Braun (Jahrgang 1997, bis 73 kg) nur gibt es einen Neuzugang. „Dadurch, dass es so wenige Wettkämpfe gab, konnten wir kaum neue Leute aus der Region ansprechen. Das hat uns schon wehgetan“, meint Kilian. Gerade die Abgänge in den oberen Gewichtsklassen wird der 1. JCB kaum kompensieren können. „Für unsere Jugendtalente kommt diese Saison noch zu früh“, merkt Kilian an.

Die Generalprobe gegen Wiesbaden lief nicht wunschgemäß. Mit 2:12 mussten sich die Bürstädter, die ersatzgeschwächt antraten, geschlagen geben. Ein zusätzlicher Durchgang endete 2:5. „Wir haben versucht, möglichst alle Kämpfer einzusetzen. Das Ergebnis stand nicht an erster Stelle. Aber wir wollten mithalten - und das ist uns nicht gelungen“, sieht Kilian bis zum Start noch viel Arbeit auf das Team von Trainerin Nadine Müller zukommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3