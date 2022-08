VfR vor Prüfstein

Ried. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Kreisliga A steht für den VfR Bürstadt und die SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag der zweite Spieltag an. Dabei empfängt die SG NoWa den SV/BSC Mörlenbach, während der VfR im ersten Spitzenspiel der frisch gestarteten Saison auf den TSV Aschbach trifft (beide Partien ab 15.30 Uhr).

TSV Aschbach – VfR Bürstadt

Für den VfR hätte der erste Spieltag nicht besser laufen können. Obwohl den Bürstädtern noch viele Spieler fehlten, besiegte die Truppe von Trainer David Vorreiter die TG Jahn Trösel mit 6:1 und teilt sich seitdem den zweiten Tabellenplatz mit dem TSV Aschbach, der gegen den SV/BSC Mörlenbach ebenfalls mit 6:1 gewannen.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden A-Liga-Zweiten am Sonntag übt sich Vorreiter in Zurückhaltung: „Gegen Trösel ist alles für uns gelaufen, denn das war kein schlechtes Team. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie stark gespielt. Als neutraler Beobachter muss man deshalb vorsichtig sein. Die Aschbacher haben ja in Mörlenbach, die ja auch keine Kneipentruppe sind, hoch gewonnen und durch diesen deutlichen Sieg viel Selbstvertrauen getankt.“

Personell können die Bürstädter mit einer verstärkten Mannschaft nach Aschbach fahren, da einige Spieler aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. Vorreiter: „Da das ja unsere erste gemeinsame Saison mit dem VfR ist, muss man beobachten, wie wir uns gegen ein Top-Team der A-Liga präsentieren. Vieles ist möglich. Eine richtige Leistungseinschätzung wird man aber erst nach den ersten fünf Spielen machen können.“

SG NoWa – SV/BSC Mörlenbach

Nach dem Remis beim SC Rodau spielt die Sportgemeinde am kommenden Sonntag zum ersten Mal vor dem eigenen Publikum. Auf dem Wattenheimer Sportplatz empfängt die Mannschaft um Trainer Jens Stark die Mörlenbacher Spielvereinigung und hofft auf einen Heimsieg. „Ich hoffe, dass wir an den ersten Spieltag anknüpfen können, denn in Rodau haben wir über weite Strecken gut gespielt. Allerdings dürfen wir die Mörlenbacher auch nicht unterschätzen, denn durch die hohe Heimniederlage gegen Aschbach werden sie angefressen sein. Wichtig wird für uns sein, dass wir ihre Stürmer Riza Aydogan und Endrit Beka ausschalten“, sagt Stark. Personell sind bei der SG NoWa alle Spieler an Bord, lediglich Nils Reis fehlt verletzt und Gükan Berktas fällt wohl nach einem Arbeitsunfall aus. rago