VfR und Azzurri in akuter Abstiegsgefahr

Ried. Schmerzhafte Niederlage im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße: Die AS Azzurri Lampertheim verlor beim unmittelbaren Mitkonkurrenten KSG Mitlechtern mit 2:3 und ist damit auf Abstiegsplatz 15 abgerutscht. Ein Abstieg wird auch für den Tabellensechzehnten VfR Bürstadt immer wahrscheinlicher, denn beim 1:5 gegen Eintracht Wald-Michelbach II gab es für die Rasenspieler nichts zu holen. Die dritte Niederlage aus Sicht der Riedvereine handelte sich der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem 0:3 bei der SG Unter-Abtsteinach ein.

Mitlechtern – Azzurri Lamp. 3:2

Sechs schwache Minuten in der Schlussviertelstunde wurden der Azzurri in Mitlechtern zum Verhängnis. So stand es, nachdem Yusuf Bulucu in der 35. Minute getroffen hatte, nicht mehr 0:1, sondern nach den Treffern von Steffen Schmitt (78.), Clemens Kilian (80.) und Felix Hohrein (82.) plötzlich 3:1 für Mitlechtern.

„Die Begegnung war doch sehr vom Abstiegskampf geprägt. Beide Mannschaften wollten keinen Fehler machen und keiner hat etwas riskiert. Dazu die vielen Nickeligkeiten“, musste Azzurri-Trainer Giovanni Marino zugeben, schon bessere Spiele gesehen zu haben. Zudem missfielen ihm die vielen individuellen Fehler seiner Mannschaft, die den Mitlechternern das Toreschießen leicht gemacht hätten.

Immerhin verkürzte sein Neffe Alessio Marino in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 3:2 aus Gästesicht. Doch dies hatte nur noch statistische Bedeutung.

VfR Bürstadt – E. W.-Michelb. II 1:5

„Meine Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich durch die Gegentore nie entmutigen lassen“, nahm Bürstadts Vorsitzender Klaus Gassert die Gelegenheit wahr, seine Spieler in dieser schwierigen Situation auch einmal zu loben und ihnen Mut für die kommenden Begegnungen auszusprechen.

Fast wäre die Bürstädter Notelf in der neunten Minute in Führung gegangen. Rojhat Akcan nahm bei einem Freistoß Maß, doch Umur Ueyen vergab aus bester Einschussmöglichkeit. Im Gegenzug fiel jedoch das 0:1, als sich Wald-Michelbachs Steven Müller den Umstand zunutze machte, dass Bürstadts Torwart Thomas Juretzki zwei Meter zu weit vor seinem Gehäuse stand.

„Ich mache Thomas jedoch keinen Vorwurf. Er hat über ein Jahr nicht mehr gespielt und wir waren froh, dass er so kurzfristig ausgeholfen hat“, meint Gassert. Aber Juretzki musste noch vor der Pause drei weitere Treffer durch Steven Müller (35.), Nico Maas (39.) und Yil Cermjani (43.) hinnehmen. Immerhin fiel in der 84. Minute der Bürstädter Ehrentreffer durch VfR-Interimstrainer Kevin Krezdorn, der nach einer Ecke den Ball aus sechs Metern im Gästetor unterbrachte – 1:4. Aber in der 88. Minute stellte Wald-Michelbachs Lars-Eric Schwinn mit dem 1:5 den alten Abstand wieder her.

U.-Abtsteinach – Groß-Rohrh. 0:3

Unter-Abtsteinachs Brandon Wiley war der Mann der Nachspielzeit, denn er traf sowohl in der ersten Halbzeit wie auch im zweiten Durchgang zu einem Zeitpunkt, als die offizielle Spielzeit schon abgelaufen war. Den beiden Treffern zum 0:2 und 0:3 ging Gökhan Cabuks 0:1 in der 13. Minute voraus. „Wir haben in Unter-Abtsteinach eine ganz schlechte Leistung abgeliefert und sind einfach nicht in Fahrt gekommen“, entdeckte Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes wenig Positives im Spiel seiner Mannschaft.

Zu sehr habe seine Mannschaft, wie Anthes beobachtete, mit langen Bällen operiert. Wesentlich besser hätten es dagegen die Unter-Abtsteinacher gemacht, die sich nach schönem Spiel über die Außenbahnen Torchance um Torchance erarbeitet hätten. Aber wenigstens zweimal stellte Groß-Rohrheim sein Können unter Beweis. Und so beschworen FCA-Kapitän Marcel Eckhardt und der eingewechselte Leander Schulz Gefahr aufs Tor der Odenwälder herauf. hias