VfR setzt auf Interims-Duo

Bürstadt. Nachdem Martin Göring, der seitherige Trainer des Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt am vergangenen Sonntag kurzerhand seinen Rücktritt als Trainer erklärt hatte, hat der 1910 gegründete Tradtionsverein eine Interimslösung gefunden.

So übernehmen die langjährigen und verdienten Spieler Kevin Krezdorn und Andreas Kautzmann vorübergehend das Training. „Ich gehe davon aus, dass sie auch beim Start unserer Restrunde am 13. März gegen die Tvgg Lorsch auf der Bank sitzen werden“, sagt Vorsitzender Klaus Gassert. Ungeachtet dessen befindet sich der Verein in einer intensiven Trainersuche.

„Wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen und müssen dringend etwas tun“, so Gassert, der von „ersten“ Vorstellungsterminen mit potenziellen Kandidaten berichtet. „Die sollen uns mal sagen, was sie sich vorstellen. Wir tun es ja auch“, hat Gassert in dieser für den VfR Bürstadt schwierigen Zeit seinen Humor nicht verloren. hias