VfR schon weit mit den Planungen

Bürstadt. Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt fiebert der Wiederaufnahme des Spielbetriebs entgegen und sieht sich auf die neue Saison bestens vorbereitet. In den vergangenen Wochen und Monaten hat der neue Sportliche Leiter Tobias Liebscher seine Hausaufgaben gemacht. Ihm ist es gelungen, sieben neue Spieler zum traditionsreichen VfR zu holen. Mit einem weiteren potenziellen Zugang sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Gleich fünf der Neuen brauchen die Bürstädter Stadtmarkung dabei gar nicht zu verlassen, denn Oliver Zimmermann, Umur Ueyen, Nikita Schröder, Royhat Akcan und David Duckert schnürten zuletzt noch für den Jugendförderverein Bürstadt die Fußballstiefel. Duckert stand auch in Verhandlungen mit dem Gruppenligisten Eintracht Bürstadt.

Zwei weitere Spieler kommen von extern. Dabei will sich nun Markus Gölz, seines Zeichens Angreifer beim A-Ligisten FV Biblis, nun endlich eine Klasse höher beweisen. „Mit Markus standen wir schon einige Zeit in Verhandlung. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun endlich den Weg ins Robert-Kölsch-Stadion findet“, sagt Liebscher. Auch Kadir Kilic kehrt nach einem kurzen Abstecher zum Gruppenligisten FC Sportfreunde Heppenheim zum Verein zurück.

Seine sportliche Erwartungshaltung will der VfR für die kommende Saison dennoch bewusst zurückschrauben. „Ein Platz im Mittelfeld reicht uns“, sagt Klaus Gassert, Sprecher des Präsidiums. Dabei ist ihm die alte, wegen Corona abgebrochene Saison, noch gut in Erinnerung. Der VfR belegte nur den vorletzten Platz, hatte aber auch einige Spiele weniger als die Konkurrenz.

„Mit hoher Motivation ging unser neues Trainerduo Daniel und Dennis Böck damals in ihre erste Saison in der Trainerverantwortung. Es sollte nur bei sechs Spielen bleiben“, rief Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn noch einmal in Erinnerung, dass sich das junge Trainerduo seine neue Aufgabe eigentlich anders vorgestellt hatte. hias