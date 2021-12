VfR Bürstadt holt Martin Göring

Bürstadt. Nur kurz auf Trainersuche war Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt, nachdem das bisherige Trainerduo Daniel und Dennis Böck Ende November seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Martin Göring heißt der neue Mann auf der Kommandobrücke des Traditionsvereins – und der ist im Amateurfußball im Ried wahrlich kein Unbekannter.

Göring (Jahrgang 1970) stand noch Anfang November in der Verantwortung beim Kreisoberligisten AS Azzurri Lampertheim, dann endete überraschenderweise die Zusammenarbeit nach acht erfolgreichen Jahren. Inzwischen haben die Azzurri mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Markus Pleuler einen profilierten Nachfolger gefunden. Das Brisante dabei ist, dass die Associazione Sportiva und der VfR um den Ligaverbleib in der Kreisoberliga kämpfen, der in dieser Saison bei drei direkten Absteigern besonders schwer zu bewerkstelligen ist.

Am 12. Juni treffen beide Mannschaften am letzten Saisonspieltag aufeinander. Möglicherweise hat eines der beiden Teams an diesem Tag noch keine Gewissheit, ob sie in der kommenden Saison in der Kreisoberliga spielt oder den bitteren Gang in die Krelsliga A antreten muss. Eine brisante Ausgangslage.

Lockere Vorstellungsrunde

Göring ist sich der Schwere seiner neuen Aufgabe vollends bewusst: „Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir körperlich fit sein und uns als Einheit präsentieren. Um dies erreichen zu können, brauche ich in erster Linie Spieler, die willig sind. Sie brauchen dabei nicht technisch perfekt zu sein.“

Göring wird den VfR, zu dessen Zweitligaspielen er einst als Jugendlicher mit dem Fahrrad fuhr, bereits ab Januar trainieren. Damit wurde der Plan des VfR-Vorsitzenden Klaus Gassert umgesetzt, zeitnah einen geeigneten Nachfolger zu präsentieren. „In unseren Gesprächen hat sich Martin Göring authentisch und geradlinig präsentiert. Er ist jemand, der den Fußball lebt. Und uns hat auch gefallen, dass er vorher acht Jahre lang die Azzurri trainiert hat. Eine wahrlich lange Zeit“, zeigt sich VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn vom neuen Mann an der Seitenlinie überzeugt. Dem VfR könnte auch die gute Vernetzung Görings zum Spielermarkt zugute kommen. Wenn die Schwarz-Weißen neues Personal an sich binden wollen, könnte mit Hilfe des Göringschen Telefonbuchs so mancher Kontakt zu kreisoberligatauglichen Kickern hergestellt werden.

Die Bürstädter Mannschaft hatte am gestrigen Montagabend die Gelegenheit, den neuen Trainer bei einem Vorstellungstermin in der VfR-Gaststätte kennenzulernen. Göring musste einige neugierige Fragen beantworten. Nach Krezdorns Angaben zeigten sich die VfR-Spieler hinterher vom neuen Coach überzeugt.

Einige Spieler fehlten bei der lockeren Vorstellungsrunde. Markus Gölz, der erst seit vergangenen Sommer das VfR-Trikot trägt , wird den Verein möglicherweise verlassen. Ein schmerzlicher Verlust für die Bürstädter, denn Gölz traf im bisherigen Rundenverlauf neunmal. Auch der spielende Co-Trainer Dennis Böck wird den VfR aller Voraussicht nach verlassen, was den Bürstädtern ebenso wehtun wird. hias