VfB/Olympia im Sinkflug

Ried. Noch vor wenigen Tagen schien es so, als wäre die SG Olympia/VfB Lampertheim auf einem guten Weg, in der Fußball-Kreisliga B den Klassenerhalt zu schaffen. Nach dem Sieg beim Mitkonkurrenten SG Odin Wald-Michelbach II holten die Lampertheimer ein achtbares 3:3 gegen die Spitzenmannschaft Hambach, ehe sie am Ostersamstag gegen die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth mit 6:3 gewannen. Auch das 2:2-Unentschieden gegen den TSV Weiher war aller Ehren wert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch dann kam es plötzlich zum Bruch. Die Lampertheimer verloren nicht nur mit 2:3 das Nachholspiel beim TSV Gras-Ellenbach, sondern unterlagen im Derby auch der SG Hüttenfeld mit 2:5. Und diese hatte sich zuvor keineswegs mit Ruhm bekleckert. „Zur Zeit sieht es personell sehr düster bei uns aus. Deswegen könnte es sein, dass wir erst gar nicht zum Auswärtsspiel in Mörlenbach antreten“, berichtet Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres von einem personellen Engpass. Er will eine Entscheidung, ob die SG in den Odenwald fährt oder nicht, erst kurzfristig treffen.

Wenn er sich die Namen der kommenden Gegner anschaut, kann er sich ein Wortspiel nicht verkneifen: „Mörlenbach, Affolterbach, Auerbach und Zotzenbach. Hoffentlich sind es am Ende nicht wir, die den Bach runtergehen müssen und in der kommenden Saison nur noch in der C-Liga spielen“, hofft Andres, das Unheil noch abwenden zu können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FVH sinnt auf Wiedergutmachung

So sehr sich Markus Dech, der Trainer des FV Hofheim auch über den 2:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen die Sportvereinigung Affolterbach freut, hat er vor dem Auswärtsspiel bei der TSV Auerbach II noch die unrühmliche 2:5-Auswärtsniederlage seiner Elf vor Wochenfrist beim SV/Mörlenbach im Hinterkopf.

„Auswärts müssen wir endlich mal anders auftreten und auch auf fremdem Terrain etwas Zählbares mitnehmen“, will sich Dech im Bensheimer Stadtteil keineswegs verstecken. Das erfordert die personelle Situation auch nicht und der zum Saisonende scheidende Hofheimer Trainer hofft darauf, „nach der Rückkehr von Marcel Liedtke und Marc Weis eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können.“

Jeweils mit einer Mannschaft aus Rimbach haben es die SG Hüttenfeld und die zweite Mannschaft der FSG Riedrode zu tun. Während die SGH den unangefochtenen Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach empfängt, gibt die FSG II ihre Visitenkarte im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach ab und trifft dort auf einen spielstarken Tabellenfünften. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3