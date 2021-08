„Vereine müssen nicht jedes Theater mitmachen“

Bürstadt. Die Saisonvorbereitung verlief nicht nach den Vorstellungen von Benjamin Sigmund: viele Angeschlagene, ständig jemand im Urlaub. Im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ nennt der Spielertrainer von Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt dennoch einige Punkte, die ihn positiv stimmen. Kritik übt der 42-Jährige an Vereinen und Spielern, die in diesen Krisen-Zeiten mit großen Geldsummen hantieren.

Herr Sigmund, wo haben Sie als ehemaliger Waldhof-Spieler die Pokal-Sensation gegen Eintracht Frankfurt verfolgt?

Benjamin Sigmund Benjamin Sigmund wurde am 14. April 1979 in Eberbach geboren. Über den SV Beerfelden und den FC Erbach kam er mit 16 Jahren zum SV Waldhof. 1996 gehörte Sigmund zum Mannheimer A-Juniorenteam, das im Finale um die Deutsche Meisterschaft Borussia Dortmund 0:2 unterlag. 1997/98 gehörte „Sigges“ kurz zur ersten SVW-Mannschaft, beim VfR Mannheim reifte er zum Regionalliga-Stammspieler. Weitere Stationen waren Eintracht Frankfurt II, Wormatia Worms, die TSG Weinheim und Eintracht Wald-Michelbach, wo der Defensivspieler seine ersten Schritte als Trainer machte. Ende 2015 wurde der Immobilienvermittler Spielertrainer bei Eintracht Bürstadt. Mit dem Durchmarsch in die Gruppenliga als A-Liga-Meister 2017 und Kreisoberliga-Meister 2018 begründete der zweifache Familienvater die bislang erfolgreichste Ära der Eintracht. cpa

Benjamin Sigmund: Ich war tatsächlich im Stadion und habe mich als Waldhöfer natürlich sehr gefreut. Ich war als Spieler zwar auch bei der Eintracht und habe Sympathien, aber mein Verein ist der Waldhof.

Im Juli haben Sie die Frage, ob man von einer normalen Saisonvorbereitung sprechen könne, mit den Worten „Überhaupt nicht“ beantwortet. Das haben Sie unter anderem an den unterschiedlichen Fitnesszuständen Ihrer Spieler festgemacht. Wie war es in Sachen Teamgeist: Musste sich die Mannschaft neu zusammenfinden oder hat die Freude überwogen, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen?

Sigmund: Da war die Freude in der Tat größer als dass man wieder was formen musste. Was den Punkt angeht, bin ich generell zuversichtlicher als letzte Saison.

Eintracht-Sportchef Marcus Haßlöcher hat die Wichtigkeit von Spielern wie den Bajrami-Brüdern Flamur und Valon, Alexander Lehmann, Fabio Cappello und Juan Marroqui Cases betont, die dem Verein schon lange treu sind. Wie sehen Sie das?

Sigmund: Sie sind sehr wichtig – gerade, wenn man nicht so viele Spieler hat. Sie geben den Takt vor. Sie sind vielleicht nicht mehr die Jüngsten, aber körperlich fit. Solche Spieler, die ihre Erfahrung in die Waagschale werfen, sind für jeden Verein wichtig. Die jungen Spieler müssen wissen, woran sie sich messen können.

Die Eintracht gilt als finanziell gesunder, wenn auch nicht üppig aufgestellter Verein, gerade im Gruppenliga-Vergleich. Anfang 2020 hatten Sie Ihr Weitermachen in Bürstadt noch an gewisse Entwicklungen geknüpft. Welche Ansprüche können Sie nach eineinhalb Jahren Pandemie stellen?

Sigmund: Erwartungen hat man immer. Nur: Wenn kein Potenzial da ist, sind die Erwartungen deutlich heruntergeschraubt. Was darauf hinausläuft, viel Geld in die Hand zu nehmen, können wir nicht leisten. Sonst hätten wir nicht diesen kleinen Kader. Wenn ich der Auffassung bin, dass es nichts bringt, stelle ich auch keine Forderungen.

Den Bettel haben Sie in dieser Zeit aber nicht hingeschmissen.

Sigmund: Corona hat vieles verändert, sicher auch die Sicht der Dinge. Viele Gewerbetreibende und Gastronomen sind konkursgegangen. Da wäre es vermessen, wenn ich im Amateursport Forderungen an einen Verein stelle, der ohnehin wenig Kohle hat. Für mich ist Fußball ein Hobby und eine Beschäftigung. Das sollten sich auch manche Spieler – nicht unbedingt hier, eher bei anderen Vereinen - auf die Fahne schreiben: Es geht nicht ums Geldverdienen, sondern um den Spaß. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen, aber man muss auch sehen, was zur Verfügung steht.

Glauben Sie, dass Ihre Haltung in der Gruppenliga mehrheitsfähig ist?

Sigmund: Wenn man sieht, wer wohin wechselt, kann man sich denken, warum. Nur: Da sind mal die Vereine gefordert, eine klare Linie zu fahren und nicht jedes Theater mitzumachen. Bei vielen Vereinen geht es nur um den kurzfristigen Erfolg. Es gibt viele Beispiele, wo kurzfristig viel reingepulvert wurde, wo es aber sehr schnell wieder vorbei war. Viele sind gar nicht auf ein Vereinsheim und einen Wirtschaftsbetrieb angewiesen, weil sie Sponsoren haben. Bei solchen Vereinen würde ich aber nie trainieren wollen.

Das klingt nach einem dicken Pluspunkt für die Eintracht.

Sigmund: Ich wäre nicht sechs Jahre hier, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde. Hier ist es humaner, weil man von vornherein weiß, was die Ausgangssituation ist. Damit weiß ich dann auch umzugehen. Wenn ich das nicht mehr wollte, würde ich andere Schlüsse ziehen. Man muss akzeptieren, dass es so ist – dass es aber auch in schwierigen Zeiten Zusammenhalt erfordert. Wir haben eine realistische Chance, die Klasse zu halten. Das ist für mich immer eine reizvollere Aufgabe als irgendwo anders einfach fertige Spieler aufzustellen und zu sagen: Hier, macht mal.

Sehen Sie sich gerade in einer doppelten Funktion: als Trainer, der Spieler formt, und als Vorbild, das dem Verein treu bleibt?

Sigmund: Ich habe jetzt sogar wieder eine Position mehr, nämlich als Spieler. Das hatte ich eigentlich nicht mehr vor, ist aber der Situation geschuldet. Ich bin froh, dass es noch so gut klappt, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, ist das etwas anderes als mit 20. Als Trainer gilt es natürlich, die Spieler sportlich zu formen. Aber man muss den Spielern auf verschiedenen Kanälen etwas mitgeben. Spieler, wie von uns weggehen, werden bei anderen Mannschaften mit Handkuss genommen, weil sie sehr respektvoll sind. Da gehört das Verhalten auf dem Platz und neben dem Platz dazu.

Stürmer André Bandieramonte gehörte im Herbst 2020 nicht mehr zum Kader. Jetzt ist er wieder dabei.

Sigmund: Ich finde es fair, wenn jemand eine zweite Chance bekommt. Umgekehrt würde ich mich genauso freuen, wenn ich es irgendwo verbockt hätte. Wir haben uns ausgesprochen und sind froh darüber. Dass er talentiert ist, wissen wir alle. Ich habe ihn damals als A-Jugendlichen ins kalte Wasser geworfen und er hat gleich 21 Tore in der Kreisoberliga geschossen. Er weiß, wo das Tor steht. Wenn er das über eine längere Zeit umsetzt, werde ich noch zufriedener sein.

Am Sonntag kommt der FV Mümling-Grumbach nach Bürstadt. Eine Woche später geht zum Derby nach Riedrode, dann nach Langstadt und Fürth. Gibt es eine Vorgabe, wie viele Punkte Sie aus diesen Spielen mindestens mitnehmen wollen?

Sigmund: Gut, wenn Sie mich fragen, wie viele Punkte ich aus den ersten drei Spielen mitnehmen will, würde ich sagen: neun. (lacht) Wie viele herausspringen, werden wir sehen. Aber Spaß beiseite: Wenn wir aus den ersten drei Spielen vier Punkte holen würden, wäre ich nicht unzufrieden.